Un sacerdote recibe una bala dentro de un pañuelo en plena misa en Nápoles

Apenas dos años después de que salieran a la luz las violaciones grupales durante meses de dos niñas de 10 y 12 años en Caivano (Italia), la criminalidad y las amenazas continúan siendo una constante en este municipio del área metropolitana de Nápoles. El sacerdote Maurizio Patriciello, conocido por su denodada lucha contra la camorra, ha recibido este domingo durante la misa una bala dentro de un pañuelo.

Esta intimidación se ha producido en la parroquia de san Pablo Apóstol de Caivano, cuando un miembro de la delincuencia local se ha hecho pasar por un feligrés y ha entregado al sacerdote el pañuelo con el proyectil -de calibre 9x21- para, después, marcharse. No obstante, el hombre, ya conocido por las fuerzas del orden, ha sido detenido por los guardaespaldas de don Patriciello y agentes de los Carabineros.

Los hechos los ha dado a conocer la diputada de La Liga -el partido liderado por Matteo Salvini- y subsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, Pina Castiello, que había acudido este domingo a la parroquia de don Patriciello para mostrarle «solidaridad y cercanía» tras dos tiroteos ocurridos durante la noche en Caivano y denunciados en redes sociales por el sacerdote.

«He notificado el incidente al prefecto de Nápoles, Michele di Bari, y especialmente a la primera ministra, Giorgia Meloni (...) Es una vergüenza. Nadie debe pensar que el Estado dará un paso atrás. Estaremos siempre presentes con las fuerzas del orden para defender la legalidad al lado de la comunidad de Caivano y de la comunidad religiosa de don Maurizio Patriciello (...) A la camorra la despreciamos y la cobatimos», ha recalcado Castiello en un vídeo en Instagram.

Lo sucedido ha sido criticado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: «Inaceptable lo ocurrido hoy en Caivano, en la parroquia de san Pablo Apóstol, donde durante la misa un hombre, confundiéndose entre los fieles, ha entregado a don Maurizio Patriciello un pañuelo con una bala dentro para después desaparecer rápidamente».

«Un gesto cobarde y cirminal, llevado a cabo en el lugar y en el momento más sagrado, que no intimidará a quien, como don Patriciello, representa el coraje y la dedicación a favor de la comunidad y de la legalidad. Estamos al lado de don Patriciello y de todos aquellos que no se doblegan a la criminalidad. El Estado está con vosotros y no daremos nunca un paso atrás», ha escrito la primera ministra en una entrada en su cuenta de Instagram.

Tiroteo la noche anterior

Unas horas antes de lo ocurrido en la iglesia, en la noche del sábado, Caivano había sido escenario de dos tiroteos, denunciados por don Patriciello en redes sociales. «La mafia organizada, bien arraigada desde hace años, ha recibido en los últimos meses un duro golpe. Los Carabinieri y la Policía no han parado ni un solo instante. El comercio de la maldita droga ha disminuido a simple vista. Casi todos los jefes de los clanes están en la cárcel. El Gobierno se está esforzando como nunca antes. A pesar de un trabajo sin precedentes, los delincuentes intentan llenar los vacíos dejados por los detenidos», ha afirmado el sacerdote.

Antes de la misa, don Patriciello había publicado otro mensaje en Facebook, en este caso dirigido a los jóvenes de la zona, y los instaba a abandonar la criminalidad: «Chicos, en nombre de Dios, ¡parad! Disfrutad de vuestra juventud. El camino que habéis tomado es un callejón sin salida. Siempre termina o en la cárcel o en el cementerio».

Caivano, un municipio deprimido con grandes problemas de comunidad, vivió una auténtica conmoción en agosto de 2023 al conocer la historia de dos niñas, dos primas de 10 y 12 años, que habían sido violadas en grupo durante meses, en muchos casos por menores. Esa tragedia inspiró la aprobación de un decreto con un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno de la primera ministra para combatir la delincuencia juvenil.