Asistentes al minuto de silencio convocado en la Universidad de León en recuerdo de la estudiante erasmus fallecida en un atropello en Nápoles

Minuto de silencio en la Universidad de León por la estudiante erasmus fallecida en un atropello en Nápoles

La Universidad de León ha convocado este lunes un minuto de silencio en recuerdo de la joven de 20 años estudiante de Turismo que este año se encontraba cursando una beca erasmus en Nápoles y que falleció la pasada semana al ser atropellada por un vehículo en la ciudad italiana.

Profesores y alumnos han acudido a la concentración silenciosa para homenajear a la joven ponferradina Saray Arias Fernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que fue embestida por un todoterreno cuando cruzaba por un paso de peatones, en pleno centro de Nápoles.

El suceso ocurrió en la madrugada del pasado viernes. Según los datos que han trascendido, la joven se encontraba en compañía de unos amigos y fue alcanzada por el vehículo. De acuerdo con lo detallado por algunos medios italianos como Corriere della Sera e Il Mattino, el vehículo, un Range Rover Evoque, era conducido por un joven de 18 años que, según las primeras hipótesis de la Policía Local, circulaba a gran velocidad.

La joven era de inmediato trasladada a un hospital napolitano, donde fallecía a las pocas horas a consecuencia de las lesiones sufridas.

El Consulado español era el encargado de notificar el fallecimiento de la joven. Mientras, las autoridades locales han ordenado la retirada del permiso de conducir del joven que iba al volante del todoterreno involucrado en el siniestro.

Mientras, desde la Universidad de León, en un comunicado oficial, aseguraban que la joven fallecida era una mujer «llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica». El texto concluía señalando que siempre será recordada «con cariño y respeto».