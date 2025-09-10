Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN tras incursión de drones rusos y asegura que aliados lo «toman muy en serio»

El comando operativo del ejército polaco evaluó de madrugada la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos como una «agresión». Polonia es miembro de la OTAN, lo que significa que, en caso de ser agredida estaríamos todos los socios obligados a ... acudir en su defensa. Tras esa primera reunión del gobierno, el primer ministro Donald Tusk rebajó la evaluación al nivel de «provocación a gran escala». «Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala, estamos en consulta constante con nuestros aliados, con el secretario general de la OTAN, para seguir actuando tan eficazmente como lo hemos hecho esta noche en caso de amenazas en las próximas horas o en el futuro», dijo.

Tusk ha confirmó que se han recuperado los restos de dos de los drones derribados y que no hay duda de que se trata de drones del ejército ruso. El ejército polaco está desplegado en las zonas de impacto y Polonia ha cerrado su frontera con Bielorusia. El ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informará directamente esta mañana a sus homólogos europeos.

No es la primera vez que drones rusos realizan incursiones en el espacio aéreo polaco, sobre todo en coincidencia con ofensivas en el oeste de Ucrania. El ejército polaco había informado anteriormente en numerosas ocasiones sobre este tipo de aproximaciones y de violaciones, dando lugar incluso al lanzamiento de cazas de la OTAN para identificar y, en su caso, escoltar los objetos voladores no identificados fuera del territorio. Pero Polonia no había reaccionado hasta ahora con armas. «Es la primera vez que los drones rusos han sido derribados sobre territorio de la OTAN», señaló el primer ministro Donald Tusk, que también garantizó, tras sus primeros contactos con los aliados, que «todos los socios de la alianza se toman muy en serio el incidente».

Tusk se felicitó por el hecho de que nadie resultó herido en la operación de tiroteo nocturno e hizo un llamamiento a la población para que mantenga la calma, no entre en pánico ni caiga en las campañas de desinformación rusas.

El primer ministro polaco evitó dar detalles concretos sobre el alcance de la operación. Habló de una «gran cantidad de drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante la noche» y añadió que «los drones que habrían representado una amenaza directa fueron derribados». Según la OTAN, más de diez objetos fueron detectados por radar en Polonia. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, confirmó que los aviones de combate en vuelo usaron sus armas contra los objetivos enemigos y que «varios drones» habían sido destruidos. Tusk confirmó solamente que los restos de dos de ellos fueron recuperados y que, tras los primeros exámenes sobre el terreno, «no cabe duda de que se trata de drones rusos».

Además, Tusk anunció ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite a cualquier país miembro solicitar consultas con el resto de aliados cuando su seguridad, independencia política o integridad territorial estén amenazadas. Este mecanismo no implica automáticamente un ataque militar conjunto, sino que sirve para coordinar la respuesta de todos los miembros y evaluar posibles medidas colectivas, ya sean diplomáticas, políticas o, si fuera necesario, militares. La última vez que se aplicó fue tras la invasión rusa de Ucrania, cuando Estonia, Letonia, Lituania y Polonia lo activaron para reforzar su seguridad ante posibles amenazas. Tusk aseguró que la OTAN se toma «muy en serio» el incidente y que Polonia mantiene consultas constantes con sus aliados para actuar eficazmente ante cualquier amenaza futura.