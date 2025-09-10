Suscribete a
Polonia pide invocar el artículo 4 de la OTAN para consultar posibles acciones ante la amenaza
El Tribunal Superior de Cataluña anula parcialmente el blindaje del catalán en las escuelas

Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN tras incursión de drones rusos y asegura que aliados lo «toman muy en serio»

Varsovia confirma la recuperación de restos de aeronaves militares rusas y califica el incidente como una «provocación a gran escala», mientras consulta con sus aliados una respuesta coordinada.

Von der Leyen propone un «muro de drones» para reforzar la defensa europea

El primer ministro polaco, Donald Tusk
El primer ministro polaco, Donald Tusk reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El comando operativo del ejército polaco evaluó de madrugada la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos como una «agresión». Polonia es miembro de la OTAN, lo que significa que, en caso de ser agredida estaríamos todos los socios obligados a ... acudir en su defensa. Tras esa primera reunión del gobierno, el primer ministro Donald Tusk rebajó la evaluación al nivel de «provocación a gran escala». «Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala, estamos en consulta constante con nuestros aliados, con el secretario general de la OTAN, para seguir actuando tan eficazmente como lo hemos hecho esta noche en caso de amenazas en las próximas horas o en el futuro», dijo.

