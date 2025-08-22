El jefe de la OTAN promete a Zelenski garantías de seguridad «tan sólidas que Rusia nunca vuelva a intentar un ataque»

Los aliados de la OTAN y Ucrania colaboran para garantizar que las garantías de seguridad para Ucrania sean tan sólidas que Rusia nunca vuelva a intentar un ataque, declaró este viernes el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y añadió que Europa y Estados Unidos participarán en su provisión, según informa Reuters. «Unas garantías de seguridad sólidas serán esenciales, y estamos trabajando en definirlas», declaró Rutte durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev.

El secretario general de la Alianza Atlántica aseguró que Europa y Estados Unidos participarán en un sistema de protección destinado a disuadir nuevas agresiones.

«Las garantías serán una capa adicional sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estados Unidos y Europa estarán implicados en ofrecerlas», señaló Rutte en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El dirigente neerlandés, que asumió el liderazgo de la OTAN en julio, subrayó que el objetivo es definir un sistema de compromisos duraderos, con participación transatlántica, que complemente la ayuda militar ya suministrada a Kiev. «Las garantías robustas serán esenciales, y es en lo que estamos trabajando ahora», añadió.

Por su parte, Zelenski explicó que ambos habían abordado la necesidad de que los acuerdos internacionales de protección sean similares al Artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque contra un miembro como una agresión contra todos. Además, acusó a Rusia de hacer «todo lo posible» para impedir que se produzca un encuentro directo con Vladímir Putin y pidió nuevas sanciones a Moscú si persiste en su ofensiva.

El encuentro se enmarca en los contactos de Kiev con sus aliados occidentales para afianzar un sistema de seguridad multilateral que trascienda la ayuda militar actual y garantice que Ucrania no quede expuesta a nuevas ofensivas una vez termine la guerra.