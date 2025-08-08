Suscribete a
La postura crítica del Reino Unido hacia Israel y las diferencias con EE.UU sobre la solución al conflicto en Gaza marcan el encuentro entre Lammy y Vance

El vicepresidente estadounidense reiteró que el objetivo de su Gobierno en esta guerra es la erradicación de Hamás

Los delitos de los solicitantes de asilo reavivan las protestas contra la inmigración en el Reino Unido

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy escucha al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (der.), durante una reunión en Chevening House, en el sureste del Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy escucha al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (der.), durante una reunión en Chevening House, en el sureste del Reino Unido AFP
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La jornada de este viernes en Chevening, la histórica residencia de campo designada al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en la actualidad David Lammy, comenzó con una atmósfera relajada, pero rápidamente se vio marcada por la complejidad de la agenda internacional. Lammy ... había invitado al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a pasar unos días en Inglaterra junto a su familia.

