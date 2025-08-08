Suscribete a
Los delitos de los solicitantes de asilo reavivan las protestas contra la inmigración en el Reino Unido

Al menos 200 residentes de los centros de albergue han sido imputados por causas graves, incluidos crímenes violentos y sexuales

Detenidos en Reino Unido los primeros migrantes en cruzar el canal de la Mancha tras el acuerdo con Francia

Manifestantes de izquierda se concentran frente a un hotel que aloja a solicitantes de asilo en Londres para protestar contra la extrema derecha
Manifestantes de izquierda se concentran frente a un hotel que aloja a solicitantes de asilo en Londres para protestar contra la extrema derecha
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La acumulación de delitos protagonizados por personas alojadas en hoteles para solicitantes de asilo ha reavivado en el Reino Unido un tenso debate que conjuga seguridad pública, control migratorio, derechos humanos y transparencia institucional. La última noticia sobre este tema, publicada este jueves por ' ... The Telegraph', indica que, en los últimos meses, al menos 200 residentes de estos establecimientos han sido imputados por delitos graves, incluidos crímenes violentos y sexuales, entre ellos cuatro acusaciones de violación. Además, medios como 'The Sun' han elevado esa cifra hasta los más de 300 cargos denunciados, aunque el Gobierno aún no ha emitido una recopilación oficial ni contextualizada de estos datos.

