Portugal sí que obliga a los repatriados de la Flotilla a pagarse el vuelo desde Israel

El Gobierno de Portugal obligará a los tripulantes de su país que iban en la Flotilla a costearse los vuelos de regreso desde Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores luso asumió en un primer momento el precio de los billetes, pero después les hizo ... llegar a los cuatro afectados una nota con una solicitud de reembolso.

Aunque no se ha hecho público el montante exacto, sí se les comunicó a los afectados a través de un formulario. «Los servicios consulares enviaron la carta con el coste del viaje, cargo que es responsabilidad de los ciudadanos que formaron parte de la Flotilla», explica la nota de Exteriores, recogida por diversos medios del país vecino.

Por lo tanto, los cuatro portugeses que se embarcaron en la Flotilla para intentar alcanzar Gaza tendrán que pagar de su bolsillo los costes de su repatriación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal explicó que habían adelantado el dinero de los vuelos por «razones logísticas y prácticas», ya que no tuvieron manera de contactar con los miembros de su país enrolados en la Flotilla.

Cargan contra la decisión

Una de las afectadas, la coordinadora del Bloque de Izquierda, Mariana Mortágua, cargó duramente contra la decisión del Gobierno del Portugal a través de las redes sociales.

«El destino era Gaza. No Israel, adonde nos llevaron ilegalmente. El gobierno decidió trasladar el costo a quienes llevaron ayuda humanitaria contra el genocidio. Un gobierno decente le enviaría la factura al genocida. Yo pagaré el pasaje, comprando pruebas de que hay ministros sin carácter», escribió en X.

O destino era Gaza. Não era Israel, para onde fomos levados ilegalmente. O governo decidiu imputar o custo a quem levava ajuda humanitária contra o genocídio. Um governo decente mandaria a fatura ao genocida. Pagarei o bilhete, comprando a prova de que há ministros sem espinha. — mariana mortágua (@MRMortagua) October 7, 2025

Los otras personas obligadas a pagar sus billetes de repatriación son los activistas Miguel Duarte y Diogo Chaves y la actriz Sofia Aparicio.

España sí asume los costes

A diferencia de Portugal, España sí que ha asumido el coste de repatriación de los miembros patrios, aunque todavía queda una persona en territorio israelí, que se enrolaron en la Flotilla y que posteriormente fueron detenidos por las fuerzas de Netanyahu.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, llegó a fletar un avión A400M del Ejército del Aire y el Espacio para que los españoles que aterrizaron en Atenas el pasado domingo pudiesen regresar a Madrid.

Un total de 49 ciudadanos españoles formaban parte de la Flotilla. De ellos, 21 regresaron a España la noche del domingo en un vuelo comercial, y 27 lo hicieron a bordo del avión militar enviado por el Gobierno. Ahora tan sólo falta que regrese la última persona retenida en territorio israelí, Reyes Rego.