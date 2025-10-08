Suscribete a
Portazo del TC al recurso del Supremo contra la amnistía: se reafirma en su constitucionalidad

Portugal sí que obliga a los repatriados de la Flotilla a pagarse el vuelo desde Israel

Aluden a que el viaje es «responsabilidad de los ciudadanos que formaron parte de la Flotilla»

La nueva flotilla que se dirigía a Gaza denuncia que Israel ha interceptado varios de sus barcos

Los repatriados portugueses de la Flotilla, tras aterrizar en Lisboa.
Los repatriados portugueses de la Flotilla, tras aterrizar en Lisboa. EFE

J. Trujillo

El Gobierno de Portugal obligará a los tripulantes de su país que iban en la Flotilla a costearse los vuelos de regreso desde Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores luso asumió en un primer momento el precio de los billetes, pero después les hizo ... llegar a los cuatro afectados una nota con una solicitud de reembolso.

