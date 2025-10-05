Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas, entre los 21 miembros de la Flotilla que regresarán a España este domingo

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de la capital catalana Jordi Coronas serán dos de los 21 miembros de la Flotilla que volverán este domingo a España. Según han confirmado a ABC fuentes de ambos partidos, la previsión es lleguen a Barcelona al final del día, aunque se muestran cautos, porque «no sería la primera vez que una persona que va en la lista acaba no estando en el vuelo definitivo y viceversa», indican los citados interlocutores.

Esta mañana, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que «si nada se tuerce» el grupo de 21 españoles retenidos en Israel abandonarán a lo largo del día Tel Aviv para llegar a España. «Desde el Ministerio hemos ya organizado todo para que hoy mismo puedan volar desde Tel Aviv. Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día, llegarían a España el primer grupo de 21 españoles y españolas de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista», indicó en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.

Tras conocer la noticia, también el abogado de la Flotilla y eurodiputado, Jaume Asens ha celebrado que «vuelven a casa». A través de una publicación en sus redes sociales, ha indicado que los recibirá a las 20.00 horas en el aeropuerto de Madrid, con un abrazo para romper «el silencio cómplice».

Colau fue detenida por las fuerzas israelíes durante el asalto al buque Sirius, que se dirigía hacia Gaza. Por su parte, Coronas estuvo al frente del Bribón, embarcación que, durante años, en sus sucesivas versiones, capitaneó el Rey Don Juan Carlos. Finalmente, el barco no zarpó de la capital catalana por su mal estado, y el republicano se puso entonces a los mandos del Adara.