La nueva flotilla que se dirigía a Gaza denuncia que Israel ha interceptado varios de sus barcos

Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza han denunciado que el ejército de Israel ha interceptado este miércoles varios de sus navíos.

«Tres barcos (...) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí». Según ha expresado en X la ... flotilla Global Sumud e informa AFP, los hechos han tenido lugar durante la madrugada a 220 kilómetros de la costa de Gaza. Entre las personas que iban a bordo se encontraba la diputada de Más Madrid Jimena González.

Así, ha añadido que otra embarcación con más de 90 personas a bordo, entre las que hay médicos, activistas y periodistas, ha sido atacada por un helicóptero militar israelí, mientras que la tripulación de otro navío, el Milad, fue «interceptada». Noticia Relacionada Los primeros 21 repatriados llegaron el domingo a Barajas: «Nos han vejado y humillado» Patricia Romero La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el concejal de ERC Jordi Coronas y miembros de Compromís e IU, entre el grupo de activistas La denuncia ha sido confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales. «Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada», ha señalado el organismo en redes. Asimismo, ha añadido que «los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí» y que los detenidos «están a salvo y con buena salud». Según la Coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevan «ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza». Israel ha bloqueado los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar Gaza. La semana pasada, fue interceptada la flotilla de Global Sumud con unos 45 barcos, con políticos y activistas a bordo, incluida la sueca Greta Thunberg.

