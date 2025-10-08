Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

La nueva flotilla que se dirigía a Gaza denuncia que Israel ha interceptado varios de sus barcos

La información ha sido confirmado por el Ministerio de Exteriores israelí

Colau denuncia malos tratos de Israel tras la interceptación de la Flotilla

Israel intercepta otra nueva flotilla que se dirigía a Gaza.
Israel intercepta otra nueva flotilla que se dirigía a Gaza. Freedom Flotilla Coalition/Handout via REUTERS

Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza han denunciado que el ejército de Israel ha interceptado este miércoles varios de sus navíos.

«Tres barcos (...) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí». Según ha expresado en X la ... flotilla Global Sumud e informa AFP, los hechos han tenido lugar durante la madrugada a 220 kilómetros de la costa de Gaza. Entre las personas que iban a bordo se encontraba la diputada de Más Madrid Jimena González.

