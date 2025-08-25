Suscribete a
CLAVES DE LATINOAMÉRICA

La aversión de Petro hacia los militares y la trivialización de la drogas recrudecen la violencia en Colombia

De 2023 a 2024 la producción de droga aumentó un 53%, alimentando los ingresos de los grupos armados, que son quienes controlan el territorio donde se realizan actividades ilícitas

Al menos 20 muertos y más de 60 heridos tras dos atentados de la guerrilla en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en Bogotá, el pasado 22 de agosto
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en Bogotá, el pasado 22 de agosto
Emili J. Blasco

Los últimos meses han supuesto un notable incremento de la violencia en Colombia, país que parece encontrarse de nuevo en un espiral descendente: la evolución puede reconducirse, pero la polarización política complica una reacción eficiente.

La presidencia de Gustavo Petro ha acelerado el deterioro ... de la situación. Exmilitante del desaparecido grupo terrorista M-19, la desconfianza de Petro hacia el Ejército, su indulgencia hacia la producción de coca y un cierto engreimiento sobre su capacidad para negociar con los grupos armados una «paz total», como él la bautizó, han creado las condiciones para un recrudecimiento de la violencia.

