El padre del asesinado Miguel Uribe Turbay sustituirá a su hijo como precandidato presidencial en Colombia por el Centro Democrático

El Centro Democrático anunció este viernes que Miguel Uribe Londoño será precandidato presidencial en reemplazo de su hijo, el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

Según un comunicado del partido, la decisión fue tomada tras el consenso entre la familia del senador y los demás precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Uribe Londoño participará en debates y actividades del proceso de selección, que definirá un candidato único a través de una encuesta prevista entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Posteriormente, el ganador competirá en una consulta programada para el 8 de marzo, en la que se buscará consolidar una «unidad democrática de base popular» para las presidenciales.

