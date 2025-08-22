Al menos cinco muertos por un coche bomba junto a una base militar en Colombia

Al menos cinco personas han muerto y decenas han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, según el presidente Gustavo Petro, que ha identificado a todos como civiles.

«La cifra de muertos en Cali asciende a cinco, 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información«, ha afirmado en rueda de prensa, si bien la Secretaría de Salud de la localidad ha elevado el balance preliminar de damnificados a 36.

El atentado ha tenido lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local). La Fuerza Aeroespacial colombiana ha informado en redes sociales de la explosión de un coche bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque.

Petro ha atribuido el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una «reacción terrorista» a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico», ha lamentado el mandatario, que ha prometido perseguir a estos grupos como «organizaciones terroristas».

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los autores, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que la Alcaldía «no bajará la guardia ante este atentado».