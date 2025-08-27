La Policía australiana busca a un hombre por matar a dos agentes durante el registro de su propiedad

Agentes de la Policía australiana en el lugar del tiroteo en la zona montañosa de Porepunkah, en el estado de Victoria

Las autoridades australianas han registrado este miércoles la zona boscosa del país en busca de un hombre armado de 56 años que sigue prófugo un día después de haber matado presutamente a dos agentes y herido a un tercero.

Los agentes buscaron durante toda la noche al hombre identificado como Desmond Freeman, que huyó a pie hacia una zona boscosa tras un tiroteo este martes por la mañana en el noreste del estado de Victoria (sureste de Australia), según recoge AFP.

La Policía ha afirmado que habían desplegado «todos los recursos» para encontrarlo, estableciendo un amplio cordón policial en el lugar de los hechos, una propiedad rural con una casa y un autobús en la pequeña localidad de Porepunkah.

Noticia Relacionada Un muerto y un herido en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia La Policía ha pedido a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque

Freeman, descrito por los medios locales como un «teórico de la conspiración radicalizado», tiene habilidades de supervivencia y conoce la zona mejor que sus perseguidores, según la Policía.

«El sospechoso de este horrible suceso sigue en libertad», ha declarado el comisario jefe de la Policía de Victoria, Mike Bush, en una rueda de prensa. «Puedo asegurar a todos que estamos dedicando todos los recursos a la búsqueda de esta persona. Debemos encontrarlo», añadió.

«Es muy peligroso. Ha matado a dos agentes de policía y ha herido a un tercero». La Policía ha instado a los habitantes de la zona a permanecer en sus casas hasta nuevo aviso y las autoridades educativas cerraron la escuela primaria local durante la persecución.

Agentes de Policía peinando la zona de bosque en Porepunkah efe

Los agentes hablaron con la pareja y los hijos del hombre para asegurarse de que estaban a salvo y descartar cualquier situación de rehenes. La Policía cree que Freeman tiene varias armas de fuego «potentes», dijo Bush.

Diez agentes se presentaron en la propiedad el martes por la mañana para ejecutar una orden de registro cuando se produjo un tiroteo, según el jefe de Policía. El instituto armado «disparó en su dirección», aparentemente sin herir al hombre armado, dijo Bush. El incidente, que se produjo «en cuestión de minutos», causó la muerte de un detective de 59 años y un agente de policía de 35.

El agente herido fue operado y sufrió «daños importantes», pero «se recuperará», según el jefe de Policía. Sin embargo, Freeman logró huir del lugar a pie a pesar de que los agentes lo persiguieron, dijo.

Imagen 1: La escuela primaria de Porepunkah cerrada. Imagen 2: Control policial en la zona. Imagen 3: La propiedad donde murieron los agentes de Policía. reuters y efe

Sobre Desmond Freeman

Aunque no se reveló el motivo de la orden de registro, Bush dijo que el equipo policial que acudió a la propiedad incluía a agentes locales y miembros de la brigada de delitos sexuales e investigación infantil.

La persecución fue difícil, dijo, explicando que se creía que Freeman conocía las técnicas de supervivencia en la naturaleza y que «conocía esa zona mejor que nosotros».

El periódico australiano 'The Age' afirmó que Freeman se autoproclamaba «ciudadano soberano», en referencia a un movimiento que cree erróneamente que no está sujeto a las leyes aprobadas por el Gobierno. La policía se negó a comentar estas informaciones.

Mientras se defendía de una multa por exceso de velocidad en un tribunal de Melbourne, Freeman se refirió a la Policía como «malditos nazis», «Gestapo» y «matones terroristas», según una copia de la sentencia del juez del año pasado.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que las supuestas creencias de ciudadano soberano de este hombre seguían siendo acusaciones, pero que la ideología y el extremismo de extrema derecha eran motivo de preocupación.

Los servicios de inteligencia de Australia habían advertido de que el movimiento de ciudadanos soberanos suponía una amenaza «muy real», declaró a la cadena nacional 'ABC'.

Otros casos de tiroteos mortales en Australia

El primer ministro recordó que había asistido a los funerales de los policías asesinados a tiros en diciembre de 2022 cerca de la pequeña localidad de Wieambilla, en Queensland. Cuatro agentes fueron tiroteados cuando llegaron a una propiedad rodeada de árboles en ese incidente. Seis personas murieron, entre ellas dos agentes de policía.

Los tiroteos mortales son relativamente poco frecuentes en Australia, y las muertes de policías son aún más raras. Las últimas muertes que figuran en un memorial nacional a los policías fallecidos muestran que tres agentes murieron en acto de servicio en incidentes separados en 2023, incluido uno por disparos.

Desde el tiroteo masivo de 1996 en Port Arthur, Tasmania, en el que un único tirador mató a 35 personas, está en vigor la prohibición de las armas automáticas y semiautomáticas.