Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York

Un coche de la Policía de Nueva York, en una foto de archivo

Tres personas han resultado heridas este sábado en un tiroteo producido en Times Square, en Nueva York, tal y como ha informado el Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes han detenido a un hombre de 17 años como presunto responsable de los disparos.

Las tres víctimas son una mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65. Todos ellos se encuentran en estado estable en el Hospital Bellevue de Nueva York, según ha informado un portavoz de la policía y recoge Reuters.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de la 1:20 horas de este sábado en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Nueva York. Al parecer, el desencadenante fue una discusión verbal con una de las víctimas, tal y como ha informado el Departamento de Policía de Nueva York.

Por el momento, se desconoce si el autor de los disparos y las víctimas se conocían. La policía ha recuperado el arma de fuego.

El tiroteo en un edificio de Manhattan que dejó cuatro muertos

Los tiroteos masivos son relativamente comunes en Estados Unidos. De hecho, el incidente de hoy se produce tras el sonado tiroteo de julio en una torre de oficinas de Manhattan, que se saldó con cuatro muertos, entre ellos un alto ejecutivo de Blackstone y un agente de la policía de Nueva York.

Nueva York registró un mínimo histórico de tiroteos y víctimas en los primeros siete meses de este año, según un comunicado publicado por el departamento de policía de la ciudad el 4 de agosto. La delincuencia es un tema electoral clave para la ciudad más grande de Estados Unidos, que celebrará elecciones a la alcaldía en noviembre.