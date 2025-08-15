Dos heridos en un tiroteo cerca de una mezquita en Suecia

Suscribete a
La Policía trabaja en los alrededores de la mezquita de Orebro, en Suecia, donde ha tenido lugar el tiroteo
Un tiroteo cerca de una mezquita en Orebro, en Suecia, ha dejado dos heridos este viernes 15 de agosto, según han informado las autoridades.

La Policía ha pedido a la población que se mantenga alejada del lugar mientras se busca al autor del ataque. «Estamos buscando activamente al autor o autores», ha declarado el portavoz policial Anders Dahlman. Asimismo, ha indicado que están hablando con los testigos y realizando una «investigación técnica».

Medios locales señalan que una de las víctimas ha sido alcanzada por los disparos al salir de la mezquita.

La ciudad de Orebro ya fue escenario de un tiroteo en una escuela el pasado mes de febrero, donde murieron 11 personas.

