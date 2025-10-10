Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

La persecución de Trump a sus rivales políticos continúa: imputan a la fiscal general de Nueva York

Letitia James, acusada de fraude hipotecario, era uno de los grandes objetivos de la 'vendetta' del presidente de EE.UU.

James Comey, exdirector del FBI, imputado por falso testimonio y obstrucción

EE.UU. envía 200 soldados a Israel para monitorear el alto el fuego en Gaza

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La persecución de rivales políticos emprendida por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca llega se ha cobrado una nueva pieza: el Departamento de Justicia ha imputado a la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, por ... acusaciones de fraude hipotecario.

