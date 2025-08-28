Suscribete a
ABC Premium

La OTAN, a la caza del submarino ruso que ha amenazado a un portaaviones estadounidense

La detección de un sumergible ruso cerca del USS Gerald R. Ford desencadena una operación multinacional de la OTAN en el mar de Noruega

Merz arenga a la Marina alemana en el Báltico

Un avión sobrevuela al USS Gerald R. Ford, buque insignia de la Marina estadounidense, en una imagen de archivo
Un avión sobrevuela al USS Gerald R. Ford, buque insignia de la Marina estadounidense, en una imagen de archivo EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades noruegas han confirmado que un submarino ruso en el mar de Noruega «amenazó» el pasado domingo al portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford (CVN 78), el buque insignia de la Marina de Estados Unidos y el mayor del mundo de su ... tipo, con una «incursión potencialmente hostil» en una zona estratégica del mar de Noruega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app