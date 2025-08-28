Merz arenga a la Marina alemana en el Báltico: «Haremos todo lo posible para proteger la libertad»

El Canciller alemán Friedrich Merz se ha desplazado personalmente hasta el Báltico para obtener una imagen de la situación de tensión bélica de primera mano, a bordo de la fragata Bayern. «Vemos acciones diarias del Ejército ruso que ponen a prueba nuestra preparación para la defensa ... y nuestra capacidad de defensa. Y es por eso que quiero decir que haremos todo lo posible en los próximos meses y en los próximos años para proteger la libertad, la paz y la integridad territorial de la alianza», ha dicho Merz, acompañado por el Inspector de la Marina, Jan Christian Kaack.

«La amenaza de Rusia es real» ha insistido, y ha defendido su apuesta gubernamental por convertir a la Bundeswehr en el mayor ejército de Europa. Además de una conversación confidencial con el inspector Kaack, el programa de la visita ha incluido ejercicios de suministro marítimo, guerra antiaérea y antisubmarina, así como prácticas de defensa contra un ataque con misiles. Merz ha reafirmado la voluntad de su gobierno de continuar apoyando masivamente a las tropas en el futuro.

Sin corbata y protegido solamente con una cazadora impermeable, se ha entrevistado con el mando naval en Rostock y ha visitado el nuevo cuartel general nacional «Comando de la Fuerza de Tarea Báltica» (CTF). Fundado en 2024, el CTF planifica operaciones marítimas, diseña ejercicios navales y lidera las fuerzas navales asignadas por la OTAN en paz, crisis y guerra. Merz ha trasladado «el mayor respeto por los soldados de la Marina, que realizan su servicio en los barcos durante muchas semanas y meses, sin vacaciones en casa y sin sus familias». «La Marina, aunque es la rama más pequeña de la Bundeswehr, es de gran importancia», ha dicho el canciller frente a Warnemünde, donde tienen lugar estos días ejercicios navales defensivos contra supuestos ataques desde el aire y prácticas de detección de submarinos.

«La Bundeswehr está cumpliendo una importante misión en el Mar Báltico y en el Mar del Norte, en la región del Atlántico Norte», ha felicitado Merz al mando naval, en línea con las manifestaciones de reconocimiento con las que pretende devolver prestigio y valor social al ejército alemán, haciendo así más atractivo como empleador y propiciando una tasa mayor de reclutamiento voluntario. En 2023, la Bundeswehr recibió 43.200 solicitudes de reclutamiento voluntario, en 2024 aumentaron hasta las 51.200 solicitudes y este año se prevé un aumento también, aunque la cifra no está disponible todavía. En 2024 el aumento fue del 19%. Atendiendo solamente al número de solicitudes de mujeres, aumentó en un 14% hasta las 8.200. El objetivo a largo plazo es alcanzar un ejército de 460.000 efectivos.

«Estamos listos para hacer eso, pero esta no es solo una cuestión material. Es también y sobre todo una cuestión de personal. No defendiendo barcos, ni máquinas, ni tanques, ni aviones, sino personas que hacen el trabajo y personas que defienden nuestro país», ha arengado Merz a los marinos alemanes, con los que ha compartido el rancho a base de sopa de guisantes con salchicha bockwurst.

La Armada alemana tiene alrededor de 15.300 soldados. Es la rama más pequeña de la Bundeswehr de la Fuerza Aérea (28.000) y el Ejército (63.000). La base de Hohe Düne en Warnemünde, en el lado oriental del Warnow, tiene una larga tradición y la ciudad hanseática de Rostock se ha vuelto mucho más importante para la Marina en los últimos años, con alrededor de 1.800 soldados estacionados.

«Con el debido respeto a la Bundeswehr: un estadista que realmente quiere hacer avanzar a nuestro país no debe centrarse en fortalecer el armamento y la presencia militar, sino en las áreas futuras: innovación, educación, cultura, atención médica o energías renovables«, ha criticado la visita de Merz el portavoz de «política de paz» del partido local Die Linke (La Izquierda), Torsten Koplin. Tras su regreso a la costa en helicóptero desde la fragata, Merz ha partido hacia Francia, donde cenará con el presidente francés Emmanuel Macron en Toulon.