Merz arenga a la Marina alemana en el Báltico: «Haremos todo lo posible para proteger la libertad»

El canciller visita la fragata Bayern en el Báltico y promete convertir a la Bundeswehr en la mayor fuerza militar de Europa

Alemania aprueba un proyecto de ley para instaurar un servicio militar voluntario

Friedrich Merz, canciller alemán, a bordo de la fragata Bayernen el mar Báltico
Friedrich Merz, canciller alemán, a bordo de la fragata Bayernen el mar Báltico
Rosalía Sánchez

El Canciller alemán Friedrich Merz se ha desplazado personalmente hasta el Báltico para obtener una imagen de la situación de tensión bélica de primera mano, a bordo de la fragata Bayern. «Vemos acciones diarias del Ejército ruso que ponen a prueba nuestra preparación para la defensa ... y nuestra capacidad de defensa. Y es por eso que quiero decir que haremos todo lo posible en los próximos meses y en los próximos años para proteger la libertad, la paz y la integridad territorial de la alianza», ha dicho Merz, acompañado por el Inspector de la Marina, Jan Christian Kaack.

