Más niños muertos en Gaza que en un año de guerras en el mundo

En solo tres semanas de bombardeos israelíes sobre Gaza, ya han muerto más niños que en las guerras de todo el mundo en un año. Hasta este lunes, el número de menores fallecidos en la contienda ascendía a 3.457 según el Ministerio de Salud palestino. A ellos hay que sumar 33 menores fallecidos en Cisjordania y otros 29 en Israel, asesinados durante el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. En total, más de 3.500 niños. Una cifra muy superior a los 2.985 menores muertos en una veintena de países en guerra en 2022, los 2.515 de 2021 o los 2.674 de 2020, tal y como recogen los informes anuales de la ONU sobre infancia y conflictos armados. Hay que remontarse hasta 2019 para encontrar un número mayor, 4.019, pero todo apunta a que será rebasado durante los próximos días en Gaza.

Noticia Relacionada Israel confirma el horror vivido por Shani Louk: «Estos animales bárbaros y sádicos le cortaron la cabeza» Rosalía Sánchez La joven germano-israelí, que asistía al festival de música el pasado 7 de octubre, fue secuestrada, torturada y asesinada por terroristas de Hamás

Esta comparación la ha hecho la ONG Save the Children, que calcula que más del 40 por ciento de las víctimas mortales en la franja de Gaza son niños. Hasta este lunes, el Ministerio de Salud palestino contabilizaba 8.306 fallecidos en Gaza y 121 en Cisjordania. Además, hay 1.650 personas desaparecidas, entre ellas 940 menores, que se sospecha que están sepultadas bajo los cascotes de los edificios derrumbados por las bombas.

Con la incursión terrestre de las tropas hebreas en la Franja, Save the Children teme que este número aumente todavía más por ataques como el captado este lunes por un fotógrafo palestino. En su vídeo, grabado en la calle Saladino al norte de Gaza, un tanque israelí vuela un coche blanco que intenta darse la vuelta al verlo. Según los medios locales, en el vehículo viajaba una familia, cuyo padre y dos hijos fallecieron en el acto mientras que la madre se encuentra en estado crítico.

«Tres semanas de violencia han arrancado a los niños de sus familias y roto sus vidas a un ritmo inimaginable. Los números son desgarradores y, con la violencia no solo continuando sino expandiéndose por Gaza ahora mismo, muchos más niños corren un grave riesgo», alerta el director local de Save the Children, Jason Lee. Tras criticar que «la muerte de un solo niño ya es demasiado», denuncia que «todas estas son graves violaciones de proporciones épicas» y reclama «un alto del fuego porque es el único modo de garantizar la seguridad». Por ello, apela a «la comunidad internacional para poner a la gente por delante de la política» y reclama que «los niños deben ser protegidos en todas las ocasiones, especialmente cuando buscan refugio en escuelas y hospitales».

Pero ni los más de 6.000 niños heridos en Gaza ni los que se cobijan en sus centros médicos pueden encontrar allí santuario. Ante la sospecha de que los túneles de Hamás se hallan bajo su subsuelo, el Ejército israelí está bombardeando cerca de algunos hospitales, como el de Al Shifa, donde se han refugiado 60.000 desplazados internos.

De los 1,4 millones de gazatíes que han huido de sus hogares hacia el sur, 511.000 se hacinan en 92 refugios de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), 121.000 en hospitales y 79.000 en escuelas. Por su parte, otro medio millón ha encontrado cobijo en casas de familiares y amigos.

Pero todavía quedan varios cientos de miles de personas en el norte de Gaza, donde ya han entrado las tropas israelíes, y la mayoría no puede escapar al sur. Aunque el Ejército hebreo ha dado la orden de evacuar el hospital de Al Quds, el director de la UNRWA, Tom White, asegura a la BBC que «hay cientos y cientos de pacientes que no pueden moverse». Y no solo enfermos, sino también otros desplazados que «simplemente no tienen medios de transporte. Tal y como relata, están «muy asustados, sedientos y hambrientos».

Junto a los niños, destacan más de 2.000 mujeres y medio millar de ancianos muertos. Para los vivos, su única esperanza es la escasa ayuda humanitaria que entra desde Egipto por el paso de Rafah, que se ve demorada por las inspecciones israelíes de los convoyes en la aduana de Al Ouga, a cien kilómetros. Tras la entrada de 33 camiones el domingo con agua, comida y medicinas, pero no el tan necesitado combustible, 59 más esperaban para cruzar a Gaza.

En una charla telefónica con Biden el domingo por la noche, el presidente egipcio, Abdulfatah Al Sisi, volvió a rechazar la llegada de refugiados palestinos porque extendería el conflicto a su territorio. A tenor de algunas informaciones locales, Israel pretende expulsarlos de Gaza a la península del Sinaí, pero Egipto jamás lo aceptará.

Más temas:

Palestina

Israel

Gaza

Hamás