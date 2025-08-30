Mueren un hombre y su hija al estrellarse su ultraligero en Italia

Massimiliano Monticone, controlador en el aeropuerto milanés de Linate, y su hija Simona solían surcar en ultraligero en los cielos piamonteses y disfrutar de la pasión que ambos compartían por la aviación. Sin embargo, la tragedia se ha cernido este sábado sobre esta familia italiana, cuya aeronave se ha estrellado sobre un arrozal.

Monticone, de 49 años, había despegado de Casale Monferrato a las 10.40 horas con su hija, de 18, como copiloto antes de sufrir el accidente. Los bomberos y el servicio de emergencias que han acudido al lugar del impacto solo han podido confirmar el deceso de los ocupantes del aparato, según informan medios locales.

La última persona que ha hablado con Monticone ha sido Giancarlo Panelli, el presidente del club aéreo de Palli, en Casale Monferrato, de donde ha partido el ultraligero. «Le he dado el ok, ya que no había que presentar un plan de vuelo porque no tenemos torre de control», ha explicado al diario italiano 'Corriere della sera'.

«Era alguien vinculado a nuestro aeropuerto, miembro de la asociación de Casale. Era un experto, siempre incolucrado en el mundo de la aviación. Nos llegó la noticia desde Milán», ha relatado.

Este controlador aéreo no dudaba en compartir contenido sobre los viajes con sus hijos en redes sociales. «Aerotaxi: vas a buscar a tu hija, que ha ido a ver el Gran Premio de Imola con su hermano y ha bailado hasta la extenuación y que, para no sufrir, se duerme. Así, he volado solo tanto a la ida como a la vuelta. ¡Qué maravillosa edad la suya!», compartió hace solo unos meses en Facebook.