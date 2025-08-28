Muere un piloto al estrellarse su F-16 durante los ensayos de un espectáculo aéreo en Polonia

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se ha estrellado durante los ensayos de un espectáculo aéreo en la ciudad de Radom, en el centro del país, y el piloto ha fallecido, según ha informado el Ejército este jueves.

«Un piloto del Ejército polaco ha fallecido en el accidente de un avión F-16, un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y gran valentía. Rindo homenaje a su memoria», ha escrito el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en X tras llegar al lugar del accidente.

El Mando General de las Fuerzas Armadas ha informado de que el accidente ha afectado a un avión de la 31.ª Base Aérea Táctica, cerca de Poznan, y que no ha habido heridos entre los transeúntes. «Las operaciones de rescate se iniciaron inmediatamente en el lugar del accidente», afirma un comunicado.

Las imágenes obtenidas por los medios de comunicación polacos mostraban al F-16 cuando realizaba una maniobra acrobática de giro en barril y, a continuación, se estrellaba envuelto en llamas mientras se deslizaba por el suelo.

El avión se ha estrellado contra la pista alrededor de las 19.30 hora local y la ha dañado, por lo que se ha cancelado el espectáculo aéreo de Radom previsto para el fin de semana.