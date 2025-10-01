Alemania, en alerta por la ola de drones desde buques fantasma rusos: «Aún no estamos en guerra, pero tampoco estamos ya en paz»

El Ministerio de Interior alemán mantiene activada la alerta por drones, avistados de norte a sur y especialmente sobre infraestructuras como puertos, centrales eléctricas, empresas de fabricación de armamento e instalaciones militares. Según varios medios alemanes, han sido avistados además «drones madre» desde los ... que se liberan enjambres de pequeños drones armados y aparentemente controlados por inteligencia artificial (IA).

El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, aseguró que «los sobrevuelos con drones son una señal de advertencia!» y el canciller Friedrich Merz ha descrito la amenaza con la frase: «todavía no estamos en guerra, pero tampoco estamos ya en paz».

Los avistamientos se producen desde hace meses y a menudo los drones desaparecen por si solos sin haberse activado alertas de la OTAN y sin constancia de quién puede estar detrás de ellos, pero la semana pasada fue posible reunir algunas pruebas de los avistamientos, cuando dos pequeños drones volaban sobre el astillero de Thyssenkrupp en Kiel, una infraestructura especial que actualmente construye submarinos para la Marina alemana y para los socios de la OTAN, un componente central de la industria alemana de defensa.

Noticia Relacionada Francia aborda frente a sus costas a un petrolero ruso sospechoso de lanzar drones a Dinamarca Juan pedro quiñonero El buque, conocido como Boracay y con bandera de Benín, pertenece a la «flota fantasma» rusa incluido en la lista negra de la UE

Fuerzas de la Bundeswehr y los expertos consultados por 'Der Spiegel', el semanario alemán que reveló los avistamientos, coinciden en que los movimientos de vuelo de los drones sugieren que estaban midiendo las instalaciones. Una nota interna de las autoridades, filtrada a medios alemanes, describe las trayectorias aéreas como «paralelas», aparentemente para medir específicamente el terreno y los edificios. Según el documento, gran parte del Canal del Mar Báltico del Norte se sobrevoló con esta intención en dirección este-oeste.

Después del incidente sobre las instalaciones de la fábrica de Thyssenkrupp, otro enjambre completo de drones, junto con el denominado dron madre, flotó sobre el Hospital Universitario de Kiel y también se vieron aeronaves similares sobre la central eléctrica costera y el canal del mar Báltico del Norte. Varios radares detectaron además grupos de drones sobre el Kieler Landeshaus, la sede del parlamento estatal, y aparentemente también sobre la refinería Heide, una empresa que suministra queroseno al aeropuerto de Hamburgo, entre otras cosas.

El dron madre ha sido identificado como un gran dron con alas rígidas («Flächenflügler»), capaz de lanzar un enjambre de drones cuadricópteros, de cuatro rotores, controlado por IA. Las autoridades alemanas sospechan que fue lanzado desde un «barco bajo bandera extranjera» en el mar Báltico, que se dirigía hacia Rusia y posiblemente parte de la denominada flota fantasma de los servicios secretos rusos.

Advierten, por otra parte, que no siempre son los barcos rusos los que desatan los drones. Los «de ala fuerte» no podrían despegar o aterrizar en muchos petroleros. Además, muchos de los grandes drones que orbitan sobre barcos militares e instalaciones en el continente tienen un alcance de 600 a 800 kilómetros», señalan fuentes militares. En este caso, se sospecha que el barco lanzadera habría sido el mismo barco ruso desde el que la semana pasada se controlaron los drones que sobrevolaron Copenhague, la capital danesa, causando también una alerta de seguridad. A lo largo de la ruta del «barco bajo bandera extranjera», se han registrado incidentes similares sobre Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Hamburgo es extremadamente importante desde el punto de vista militar porque el puerto sería el centro logístico para el traslado de tropas y equipos al flanco oriental, en caso de conflicto

Especialmente peligrosa se considera la presencia de drones no identificados sobre las instalaciones militares de la Bundeswehr Sanitz, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y sobre el Comando Naval de Rostock. Y el lunes, la Policía federal observó varios grandes drones sobre el puerto de ultramar de Rostock, cuadricópteros con un peso de más de 2,5 kilos que operaban «de forma coordinada y coherente».

Los puertos marítimos son fundamentales para la defensa nacional y de la OTAN, sugieren fuentes del Ministerio de Interior de Berlín, que confirman repetidos avistamientos de drones sobre el puerto de Hamburgo o la desembocadura del Elba en Brunsbüttel. Hamburgo es extremadamente importante desde el punto de vista militar porque el puerto sería el centro logístico para el traslado de tropas y equipos al flanco oriental, en caso de conflicto.

El Plan Operativo de Alemania, el protocolo que sigue el país en caso de alerta o situación de guerra, establece la protección de grúas de servicio pesado, sistemas de energía de emergencia, almacenes de tanques, y protección antidrones, medidas que están siendo implementadas tan rápido como es posible.

Por razones de seguridad, las empresas de fabricación de armamento que han recibido la visita de los drones prefieren no ser nombradas. Solamente Airbus Defence ha informado sobre la presencia de las aeronaves no tripuladas durante «varias horas» y que la policía no pudo obligarlos a aterrizar.