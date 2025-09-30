Suscribete a
Alemania pide «cabeza fría» en el Foro de Seguridad de Varsovia ante la trampa de escalada impulsada por Putin

Berlín insiste en utilizar los fondos rusos congelados para sostener la resistencia ucraniana

El protocolo de reacción a las incursiones en el espacio aéreo de la Alianza

Pistorius participa, en Lituania, en la inauguración del Área de Apoyo Logístico Permanente (APLP) en apoyo del Grupo de Combate eFP de la OTAN
Pistorius participa, en Lituania, en la inauguración del Área de Apoyo Logístico Permanente (APLP) en apoyo del Grupo de Combate eFP de la OTAN
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La reciente incursión de hasta 92 drones rusos en el espacio aéreo polaco es la principal causa de la tensión palpable en el Foro de Seguridad de Varsovia, celebrado bajo el lema «Divididos, caemos». Los ministros de Exteriores y de Defensa de Alemania, Wadphul ... y Pistorius, presentes en la capital polaca, han participado en el apoyo unánime al fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN, pero han puesto el acento en una toma de decisiones «efectiva».

