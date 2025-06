Merz le implora a Trump que vuelva a salvar a Europa de la guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha implorado a Donald Trump en el Despacho Oval que no de la espalda al conflicto entre Ucrania y Rusia, haciendo referencia a la providencial intervención de Estados Unidos en la II Guerra Mundial para salvar a Europa ... del nazismo. Merz fue claro, mirando al presidente, apuntándole, con gravedad, recordando qué se conmemora el día de mañana: «El 6 de junio es el día D, en que América libró a Europa de una guerra, el día en que mi país comenzó a quedar libre del nazismo».

El paralelismo era obvio, Merz comparaba a los rusos con los nazis, pedía mayor apoyo a Ucrania, pero Trump se limitó a decir que entre rusos y ucranianos, entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, «hay mucho rencor, mucho odio, que arrastran desde hace mucho tiempo». En días recientes ha anunciado su intención de renunciar a la mediación, por la falta de avances y compromisos.

Trump ha confirmado en el encuentro que Alemania está aumentando su gasto en defensa y ha valorado ese paso como algo «positivo», aunque con reservas históricas. «El general MacArthur decía que nunca se debía permitir a Alemania rearmarse», recordó el presidente, entre irónico y prudente, haciendo bromas con las restricciones impuestas a ese país tras el auge devastador del nazismo y el genocidio que perpetró.

El objetivo actual de Alemania es del 3,5%. En la cumbre de la OTAN en junio España va a llegar comprometiendo el mínimo, que es del 2%. Trump quiere que todos los países de la alianza lleguen al 5%.

«A veces me pregunto si es bueno o malo, pero en general creo que es algo positivo… hasta cierto punto», añadió. No descartó poner límites en el futuro: «Llegará un momento en que diremos: por favor, no se armen más».

En cuanto a las tropas estadounidenses que están en territorio alemán, Trump subrayó que Estados Unidos mantiene unos 45.000 soldados en bases repartidas por el país, a las que calificó de «ciudades» por su tamaño y peso económico. No mostró intención de retirarlas y destacó que forman parte de una relación estratégica muy importante con Berlín.

Además, Trump volvió a criticar la reapertura del gasoducto desde Rusia llamado «Nord Stream 2» bajo la administración de Joe Biden, asegurando que él lo había frenado y que eso representaba una ventaja geopolítica clave para Moscú.

Sirve para llevar gas natural desde Rusia directamente a Alemania a través del mar Báltico, sin pasar por países intermedios como Ucrania o Polonia. Durante su primer mandato, Trump presionó para detener su puesta en marcha, alegando que aumentaba la dependencia energética europea de Rusia y debilitaba la posición estratégica de Estados Unidos y sus aliados en la zona.

Trump mantuvo en el encuentro un equilibrio entre el elogio y el recelo. Aseguró que tiene una buena relación con el canciller alemán, al que calificó de «difícil» pero «gran representante de Alemania», y dejó claro que la relación bilateral seguirá siendo estrecha, tanto en defensa como en comercio.

En paralelo, el presidente se refirió al desencuentro reciente con Elon Musk, después de que el empresario criticara públicamente uno de los grandes proyectos legislativos del Gobierno. Trump aseguró que, aunque siempre ha tenido una buena relación con Musk, entiende su malestar por la retirada de subsidios a los vehículos eléctricos. «Está molesto porque quitamos las ayudas a los coches eléctricos. Era mucho dinero», explicó.

Según dijo, la ley que está promoviendo su administración representa «el mayor recorte de impuestos en la historia del país», y no contempla nuevas subvenciones para ese sector.

Trump también reveló que Musk le propuso el nombramiento de un demócrata para dirigir la NASA, algo que él rechazó. «Le dije que no. Nosotros ganamos, y eso nos da ciertos privilegios. Uno de ellos es no tener que nombrar a un demócrata», comentó. El presidente añadió que, pese a la tensión, valora la figura de Musk: «Ha estado aquí muchas veces. Lo he visto feliz detrás del escritorio del Despacho Oval. Incluso con un ojo morado, le pregunté si quería maquillaje para la foto y me dijo que no. Quiere ser él mismo. Eso se lo respeto».

Sobre el futuro de su relación con el magnate, Trump no fue tajante: «No sé si nos llevamos bien ahora, pero en su momento dijo cosas maravillosas sobre mí. Ha llevado gorras con mi nombre. Dijo: 'Trump tenía razón en todo'. Veremos qué pasa».

En su conversación con Merz, Trump volvió a insistir en que, de haber estado él en el poder, la guerra de Ucrania «nunca habría ocurrido». «Putin no se habría atrevido», dijo. Según explicó, conocía bien al presidente ruso, hablaban con frecuencia sobre Ucrania y él mismo supo contenerlo: «Era la niña de sus ojos, pero jamás habría hecho lo que hizo». Trump culpó a Joe Biden directamente por la invasión: «Un presidente no debía haber permitido esa guerra. Si hubiéramos tenido al tipo correcto aquí, no habría pasado».

El tono fue más severo cuando Trump habló del coste humano del conflicto: «Salió un informe que dice que millones han muerto, muchos más de lo que se pensaba. Y lo he dicho desde hace tiempo: las cifras reales de muertos en esa guerra son mucho mayores de lo que informan». En esa línea, volvió a insistir en que, bajo su mando, ni Ucrania, ni Israel, ni la inflación, ni la crisis energética habrían sucedido.

Merz añadió que Alemania nunca olvidará esa liberación: «Sabemos lo que les debemos. Pero por eso digo que EE.UU. está otra vez en posición de hacer algo para acabar con esta guerra».

La intervención de Merz fue diplomática, pero dejó entrever una tensión algo latente. Usó términos como «en su mano y en la nuestra» para pedir liderazgo compartido, y subrayó que Europa está haciendo presión sobre Rusia. También insistió en que Alemania sigue apoyando a Ucrania y que está «dispuesta a hacer más». Trump, por su parte, no respondió directamente a esas palabras, y desvió la conversación hacia datos económicos y reclutamiento militar en EE.UU.

En conjunto, Trump eludió nuevos compromisos militares. Merz, sin enfrentarse a él directamente, insistió en la necesidad de actuar ahora. «Hablemos de lo que podemos hacer juntos», concluyó.