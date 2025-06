Qué es la lista Epstein y cuando Trump fingió publicarla

A finales de febrero, quince influencers fueron recibidos en la Casa Blanca y salieron del Ala Oeste sonrientes y alegres con carpetas marcadas como 'Los Archivos de Epstein: Fase 1'. La entrega fue hecha por la fiscal general, Pam Bondi; con presencia del ... mismo presidente, Donald Trump; el vicepresidente, JD Vance, y el director del FBI, Kash Patel. Parecía que Trump cumplía una promesa, pero no fue así.

Todo fue deliberadamente simbólico, solemne y hermético. Algunos de los influencers, como Liz Wheeler, mostraron luego el contenido en redes: en su mayoría, páginas ya filtradas del viejo libro de direcciones de Epstein. Otros, como Jack Posobiec, dijeron que esto era solo el comienzo y que vendrían más entregas. Sin embargo, de aquel legajo, muchos documentos estaban censurados. Otros seguían retenidos.

La puesta en escena fue clara: crear expectación en torno a un archivo que, por ahora, ha aportado poco nuevo. El grueso de esa lista sigue oculto.

El Capitolio ha quedado también al margen. La diputada republicana Anna Paulina Luna lamentó que ni ella ni sus compañeros pudieron revisar los documentos. «Que nos den la información que pedimos, no filtraciones a la prensa», escribió en redes sociales. La causa sigue envuelta en sombras.

La llamada 'lista de Epstein' no es un documento único ni oficial. Es una expresión mediática que agrupa distintos archivos relacionados con el caso judicial del financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.

Incluye, sobre todo, los registros secretos de vuelo de su avión privado, conocido como el 'Lolita Express', en los que figuran personas públicas que viajaron con él. Aparecer en esa lista no implica delito, pero sí contacto o cercanía social.

Luego, está la agenda personal o 'libro negro' de Epstein, donde acumuló números, direcciones y nombres de cientos de contactos, desde políticos hasta celebridades. Es un reflejo de su red de influencias, no necesariamente de complicidad.

Además, hay otros documentos judiciales recientemente desclasificados, que contienen testimonios de víctimas y menciones a individuos que habrían tenido conocimiento o relación con la red de abusos.

Hasta ahora, solo algunos allegados de Epstein —como Ghislaine Maxwell, la conseguidora— se han enfrentado a juicio. El resto sigue siendo objeto de especulación pública, sin imputaciones formales. Una de las principales denunciantes y víctimas, Virginia Giuffre, se suicidó en abril.

Epstein, muerto en 2019

Epstein, millonario y bien conectado, murió en 2019 en una celda de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Su fallecimiento fue declarado suicidio, pero las circunstancias —cámaras apagadas, fallos de vigilancia— alimentaron desde el primer día una sensación de impunidad que aún persiste.

Trump prometió durante su campaña que, si regresaba a la presidencia, desclasificaría los archivos del caso Epstein. No obstante, lo revelado hasta ahora —en su mayoría registros ya filtrados, como el libro de contactos de Epstein— ha generado más expectación que contenido nuevo.

El director del FBI, Patel, y su número dos, Dan Bongino, han afirmado públicamente que tuvieron acceso a material clasificado relacionado con la muerte de Epstein en prisión. Ambos aseguran haber visto un vídeo de seguridad del momento en que el millonario se quitó la vida en su celda y sostienen que no hay evidencia de homicidio.

Según ellos, se trató de un suicidio confirmado por las cámaras, aunque ese material nunca ha sido divulgado oficialmente ni revisado por organismos independientes.

La fiscal general Bondi, por su parte, ha reiterado que esta es solo la «fase uno» de una liberación progresiva de archivos bajo control del Departamento de Justicia. Este jueves, en un acto oficial con Trump, Bondi lo defendió y dijo que estará siempre a su lado, aunque no se refirió específicamente a estas acusaciones.

Trump, en el 'libro negro'

Trump apareció mencionado en el llamado 'libro negro' de Epstein y en registros de visitas de los años 90 y 2000. Se sabe que lo conoció en círculos de la alta sociedad de Palm Beach y que coincidieron en al menos una fiesta privada.

También figura su nombre entre los contactos del financiero. No hay, sin embargo, ninguna acusación formal ni testimonio que lo implique de momento en delitos relacionados con la red de abuso. Trump ha dicho públicamente que rompió relación con Epstein hace años y que no tenía conocimiento de sus actividades. Su nombre ha circulado, pero no ha sido objeto de investigación penal en este caso.

En los documentos vinculados al caso Epstein figuran nombres de políticos, empresarios, académicos y famosos de todo calado, mencionados en su agenda personal o en registros de vuelo. Entre ellos aparecen Larry Summers, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Chris Tucker, Leon Black y Les Wexner, entre otros. En la mayoría de los casos, se trata de contactos sociales o profesionales, sin implicación directa en delitos. No hay cargos formales.