La guerra abierta en la Casa Blanca entre Musk y Trump en directo: última hora de las acusaciones de Musk sobre el caso Epstein

«Es hora de tirar la gran bomba», dijo Musk en un mensaje en su red social, X. «Donald Trump aparece en los documentos de Epstein», dijo en relación a la información clasificada relacionada con Jeffrey Epstein, el inversor de Wall Street que se suicidó cuando iba a ir a juicio por pedofilia y abusos sexuales. «Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos», aseguró sobre los documentos, que la Administración Trump ha prometido desclasificar y que hasta ahora solo ha cumplido en una fase, y con una revelación de material que en su gran mayoría era conocido y había sido ventilado en juicios. «¡Que tengas un buen día, DJT!», cerró su mensaje con sorna, utilizando las siglas del presidente de EE.UU.

En esta escalada del conflicto entre los dos, el mandatario estadounidense ha acabado amenazando al dueño de Space X en Truth Social: «La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!».

La guerra entre Elon Musk y Donald Trump a llegado a su punto más crudo con la acusación del hombre más rico del mundo de que el presidente de EE.UU. está en los documentos no revelados sobre Jeffrey Epstein y que esa es la «verdadera razón» por la que los documentos no se han publicado.