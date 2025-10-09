Suscribete a
La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Israel traslada a una prisión en el desierto del Négev a los activistas de la Flotilla de la Libertad

La embarcación fue abordada en la madrugada del miércoles por las tropas israelíes

Una de las embarcaciones de la nueva Flotilla interceptada por Israel. ReUTERS

ABC

Las autoridades de Israel han enviado a los activistas de la Flotilla de la Libertad, abordada el miércoles por militares israelíes en aguas internacionales en el mar Mediterráneo con ocho españoles a bordo, a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev, ... según han confirmado este jueves abogados de la organización Adalah.

