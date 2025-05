Israel muestra el vídeo de cómo usa un cañón láser en combate real «por primera vez en la historia militar»

Israel ha revelado a través de un vídeo lo que ellos llaman el primer uso en la historia militar de defensa de un cañón un láser de alta energía contra un dron en una guerra. El Ministerio de Defensa de Israel y Rafael Advanced Defense Systems confirmaron su implantación en las fuerzas israelíes. Las imágenes fueron grabadas en 2024, durante su ofensiva militar contra Hizbolá, en la frontera con el Líbano. Y, ahora, se dan a conocer como un gran logro sobre el terreno. Como destaca el periódico israelí 'Haaretz', «esto marca el primer uso operativo conocido de un sistema de defensa aérea basado en láser, tanto en Israel como en cualquier otro lugar del mundo«.

El presidente de Rafael, Yuval Steinitz declaró que «Israel es el primer país del mundo en transformar la tecnología láser de alta potencia en un sistema completamente operativo y en ejecutar intercepciones reales en combate«. Mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado señaló que «el sistema láser es el arma del futuro del Estado de Israel» y ha reconocido su importancia vital para la nación.

Es más, el medio israelí 'Ynet' destacó que hay una dimensión operativa y psicológica que tiene un impacto en el enemigo en el despliegue de escudos a lo largo de la frontera. Y «según documentos de Hamás encontrados en Gaza, el ataque estaba previsto el 7 de octubre de 2023, porque la organización temía que los cañones láser entraran en uso», afirman.

¿En qué consiste este sistema láser?

Según la prensa israelí, las imágenes del vídeo se corresponden con el láser 'Magen Or' que permitirá abaratar el sistema de defensa aérea. El coste de un arma de este tipo es de cinco dólares por uso. «En comparación, un sólo interceptor »Tamir« de la Cúpula de Hierro cuesta 50.000 dólares», describe el medio israelí 'Ynet'. E indica que 'Magen Or' se basará en la computadora de advertencia e intercepción de la Cúpula de Hierro. Y un sistema de inteligencia artificial determinará en una fracción de segundo si la amenaza puede ser destruida con un láser o si se requiere un misil interceptor.

También detallan que básicamente el rayo láser de 'Magen Or' no es diferente de cualquier linterna láser, excepto por la energía eléctrica. Los faros láser tienen una potencia de menos de un vatio, mientras que un sistema de protección de luz tiene una potencia de 100.000 vatios. «Los datos sobre el sistema revelados esta semana no están disponibles, pero se puede estimar que su potencia es de sólo unas pocas decenas de kilovatios», apuntan.

La empresa Rafael Advanced Defense Systems en su página web explica que durante la operación Espadas de Hierro, pensada para eliminar definitivamente la capacidad militar y política de Hamás, aceleraron el uso de este tipo de armas. Ellos conjuntamente con la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR&D) del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD) y la Fuerza Aérea Israelí (IAF) implementaron un programa de interceptación revolucionario frente a las amenazas enemigas.

Una apuesta creciente

Si bien la investigación en este tipo de armamento comenzó de forma activa en la Guerra Fría, es en estos momentos cuando la tecnología y el acceso a materiales más asequibles han permitido perfeccionar su base. Y en los últimos meses están adquiriendo una mayor relevancia. Cada vez más países están dispuestos a invertir en la búsqueda de una herramienta ofensiva y defensiva económica a largo plazo, reutilizable y que no acumule fallos sobre el terreno.

Así, Vadym Sukharevskyi, comandante de los sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró que su país había desarrollado sus propias armas láser. «Hoy Ucrania es, si no me equivoco, el quinto país que puede decir que tiene un láser», dijo. Añadiendo que realmente «existe y funciona».

También está el láser de combate estadounidense AN/SEQ-3 (LaWS), que tiene un alcance efectivo de 1,6 o el 'DragonFire' británico, cuyo vídeo de su funcionamiento fue desclasificado para dar cuenta de sus potencialidades. Promocionando la imagen de un rayo iluminando el cielo nocturno. Y que según Reuters está programado para ser probado en Ucrania para contrarrestar a los drones rusos. Mientras, China se ha sacado de la manga 'Crazy Li', capaz de cortar metal y cegar soldados. La Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China ha creado un dispositivo que permite a drones pequeños disparar láseres de alta potencia.

Sistema de defensa con láser de Israel, 'Iron Beam' redes sociales

Israel, por su parte, cuenta también con el rayo láser 'Iron Beam'. Steinitz ha recordado que a finales de este año estará disponible y revolucionará el mercado. El 'DragonFire' británico puede mantener una precisión focal de 23 mm a una distancia de 1 km y una potencia de salida de 55 kW, y el estadounidense AN/SEQ-3 (LaWS) tiene un alcance efectivo de 1,6 km y una potencia de salida de hasta 50 kW. Mientras que Israel quiere llegar a los 10 km de alcance en el futuro con su 'Iron Beam'. Para ello cuenta con un radar de defensa aérea y un sistema de fibra óptica, que es la que genera las pulsaciones del rayo que neutralizan los objetos enemigos. Está diseñado para destruir cohetes de corto alcance, bombas de mortero y artillería.

'Ynet' señala que los siguientes pasos tras lo conseguido con 'Magen Or' será aumentar la potencia del arma láser a 500 kilovatios para alcanzar también misiles balísticos. Al mismo tiempo, Israel trabaja en el desarrollo de sistemas láser móviles, que se pueden llevar a cualquier lugar. Y «Las industrias de defensa también están hablando de pistolas láser que se instalarán en tanques y vehículos blindados de transporte de personal y los protegerán de los misiles antitanque. Algo que recordará a las batallas aéreas de 'Star Wars'», apuntan. Es decir, lo que parecía solo ciencia ficción ya está apretando el acelerador y consiguiendo redefinir los combates en el mundo.