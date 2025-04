La defensa europea ya tiene una alternativa frente al todopoderoso caza estadounidense F-35

El rearme y la búsqueda de alternativas por parte Europa frente a un gobierno de Trump dispuesto a dejar de ser el paraguas del Viejo Continente están generando una crisis que para otros es una oportunidad. El debate viral sobre la existencia o no de un 'kill switch' (un interruptor de desactivación) en el caza americano F-35 que podría hacer colapsar los sistemas defensivos europeos, si EE.UU así lo quisiera, ha sembrado la duda en diversos países sobre estas aeronaves. Y no es para menos dado la gran dependencia que se tiene de las armas estadounidenses. Eso ha hecho entrar en escena al caza sueco JAS 39 Gripen E/F como un sustituto de la opción americana. La gran pregunta es si realmente puede ser el candidato que haga sombra al todopoderosos F-35 que se define como el avión de combate más avanzado y conectado del mundo.

Ese 'botón' en realidad hace referencia a una amenaza que se cierne sobre las armas 'made in USA' más avanzadas de la defensa europea según indicaba 'Financial Times'. Porque dependen de las actualizaciones de software y de repuestos estadounidenses. «El problema con los equipos de defensa realmente sofisticados es que requieren tanto apoyo del proveedor que, si este decide dejar de brindarles soporte, el equipo deja de funcionar, si no instantáneamente, al menos si muy rápido», declaró al periódico británico Sash Tusa, analista aeroespacial y de defensa.

Es como hablar de un Ferrari frente a un Honda Civic

A raíz de ello el escepticismo fuera y dentro de Europa sobre su las futuras utilidades del F-35 han provocado que países como Portugal como Canadá, entre otros, se plantearan la compra del caza JAS 39 Gripen E/F. Una intención que ha sido confirmada por Micael Johansson, consejero delegado de la empresa sueca Saab, responsable del Gripen.

Una opción viable porque tal como explica a 'Euronews' Walter Kowalski, antiguo director de proyectos de la OTAN, una de las ventajas de los cazas Gripen es que pueden albergar gran variedad de armas, incluidos misiles de corto y largo alcance y bombas guiadas. «Esta interoperabilidad permite a las naciones que compran el Gripen personalizarlo con las piezas y armas que ya tienen. El F-35 es como un Ferarri y el Gripen es como un Honda Civic. No se puede arreglar un Ferrari a un lado de la carretera... pero probablemente se podría arreglar un Honda Civic», afirma. En ese sentido, es más fácil encontrar piezas de recambio para el Gripen. Aunque incide en que en realidad ambos cazas están pensados para «cosas diferentes».

Un Gripen en pleno vuelo de rendimiento reuters

Además, la empresa encarga del Gripen apunta que pueden ayudar a «desarrollar, producir y mantener» los cazas hasta 40 años sin necesidad de que los equipos suecos realicen actualizaciones. Es más, Saab informa en su web que ofrecieron a los brasileños la transferencia de conocimientos, que permite la replicación de tareas a nivel local.

No en vano, el Gripen se promociona como una aeronave que «protege la independencia soberana y empodera a las naciones en la búsqueda de un futuro más seguro«. Y añaden que es el caza más eficiente en lo y beneficio del mercado. De hecho, Kowalski detalla que el coste operativo estimado del Gripen está entre los 4.135 euros y 6.159 euros la hora, frente a los más de 26.000 euros la hora del F35.

Andrew Erskine, investigador del Instituto para la Paz y la Diplomacia, dijo también que en contraste el F-35A Lightening II está creado a la medida de lo que los estadounidenses consideran que debe ser «El avión de combate». No obstante, el Gripen puede volar más lejos y a una velocidad máxima superior, unos 2.400 km/h frente a los 1.900 km/h del F-35. Y el caza sueco está listo para una nueva misión en 20 minutos, mientras que su contrincante americano necesita 3 horas.

Michael Bohnert, analista de guerra de RAND Corporation, dijo que la flexibilidad del Gripen lo hacía «mucho mejor para un país que limita con un agresor», pensando con ello en los países bálticos.

El problema es que puede llevar menos armas pesadas frente al sigiloso F-35. La furtividad del F-35 se basa en programas informáticos complejos, numerosos sensores, interferencias de radar y capacidades de guerra electrónica. El Gripen en ese aspecto queda en segundo lugar, en opinión de Kowalski.

El grado de americanidad y la aspiración a la independencia soberana

A ello se une para Kowalski y Erskine que en el balance de opciones que tiene Europa debería tenerse en cuenta el grado de «americanidad» de sus cazas. Porque el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR) permite a EE.UU. tener la última palabra de a quién exportar sus tecnologías en nombre de la seguridad nacional. Aunque todo se traduce «en gran medida en si uno es amigo de la administración estadounidense de turno», dice Kowalski.

Eso también afecta al Gripen porque está fabricado con un 30% de piezas que tienen patentes estadounidense. Una realidad que también destacaba el Ministerio de Defensa suizo que, según 'Financial Times', afirmó que si bien su F-35 podría utilizarse de forma autónoma, ningún caza occidental avanzado es totalmente independiente de los sistemas de comunicación y de navegación por satélite GPS de EE.UU. Ni siquiera los fabricados por fabricantes europeos.

Una lista de pros que obligan a reflexionar detenidamente sobre si el Gripen es lo que estamos buscando y cuál sería el plan más conveniente para Europa a largo plazo frente a las amenazas futuras. En el fondo la pregunta es si el quimérico «uno para todos, y todos para uno» de una Europa que quiere estar preparada puede permitirse no pensar en un plan B y seguir manteniendo su respuesta en la sala de espera.