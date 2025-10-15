Suscribete a
Un infante de la Marina estadounidense denuncia la deportación de su padre tras una detención del ICE

Los padres del militar, residentes en Estados Unidos desde hace más de treinta años, fueron arrestados pese a tener en trámite solicitudes de residencia y permisos de trabajo

Imagen de archivo del ICE
Imagen de archivo del ICE efe

Sergio Díaz Arcediano

Un infante de la Marina estadounidense ha denunciado la deportación de su padre tras una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la base militar de Camp Pendleton, en California (EE.UU.). Según han explicado, los agentes detuvieron inicialmente a sus ... padres, los liberaron con dispositivos de seguimiento electrónico y les ordenaron comparecer posteriormente ante la Agencia. En esa segunda cita, ambos fueron arrestados de nuevo y el padre fue deportado a México al día siguiente.

