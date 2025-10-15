Un infante de la Marina estadounidense denuncia la deportación de su padre tras una detención del ICE

Un infante de la Marina estadounidense ha denunciado la deportación de su padre tras una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la base militar de Camp Pendleton, en California (EE.UU.). Según han explicado, los agentes detuvieron inicialmente a sus ... padres, los liberaron con dispositivos de seguimiento electrónico y les ordenaron comparecer posteriormente ante la Agencia. En esa segunda cita, ambos fueron arrestados de nuevo y el padre fue deportado a México al día siguiente.

Según infroma el Diario Z San Diego, el militar, identificado como Steve Ríos, reside en la localidad de Oceanside (EE.UU.) y explicó que entró en el Cuerpo de Marines motivado por el esfuerzo y sacrificio de sus padres, Esteban Ríos y Luisa Rodríguez, quienes emigraron desde México hace más de tres décadas. Durante este tiempo, la pareja ha trabajado en labores de limpieza y mantenimiento.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, cuando la familia se dirigía a recoger a la hermana menor de Steve, Ashley Ríos, también vinculada al entorno militar. En el control de acceso a la base, agentes de inmigración detuvieron a los padres. Según la familia, no cuentan con antecedentes penales y tienen en trámite solicitudes de residencia permanente y de autorización de trabajo.

Tras ser liberados, pero vigilados con grilletes electrónicos, los padres fueron citados en las oficinas de ICE en el centro de San Diego. Allí permanecieron varias horas antes de ser detenidos de nuevo. El padre fue finalmente trasladado al centro de detención de Otay Mesa y deportado a su país natal al día siguiente, según relató su hijo.

Un portavoz del ICE asegura que detienen a personas que se encuentren de manera irregular

Un portavoz del ICE señaló en un comunicado que, «como parte de sus operaciones rutinarias, la Agencia detiene a extranjeros que han infringido las leyes de inmigración». Añadió además que «todas las personas que se encuentren en el país de manera irregular pueden estar sujetas a arresto, detención y deportación, con independencia de su nacionalidad».

La familia, que continúa a la espera de una resolución para el caso de la madre, ha manifestado su preocupación por la situación. Ashley Ríos, embarazada de su primer hijo, declaró que confía en poder reunirse pronto con sus padres, aunque todavía desconocen los próximos pasos del proceso.