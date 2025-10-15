Una streamer transmite su parto en directo y reúne a más de 50.000 espectadores en Twitch

La plataforma de streaming Twitch fue escenario de un hecho inusual. La influencer y creadora de contenido estadounidense Fandy, cuyo nombre real es Cady, decidió transmitir en directo el nacimiento de su primera hija, en una emisión que superó los 50.000 espectadores y ... que se prolongó por más de ocho horas.

La transmisión, titulada «Water Broke, Baby Time» («Se rompió la fuente, es hora del bebé»), comenzó el martes 7 de octubre, cuando la streamer anunció en la red social X que el parto era inminente. Desde ese momento, Fandy mantuvo a su audiencia conectada mientras mostraba las distintas etapas del parto, acompañada por su esposo, conocido por sus seguidores como «Adamax», familiares, amigos y un equipo médico que supervisó el parto en su domicilio.

Es conocida por los videojuegos

La creadora, de 30 años, es conocida por su participación en juegos como World of Warcraft, Overwatch y League of Legends, y cuenta con más de 364.000 seguidores en la plataforma. En esta ocasión, su contenido se alejó del ámbito del videojuego para mostrar un momento profundamente personal: el nacimiento de su hija, Luna.

Noticia Relacionada Condenan a un influencer a un año de cárcel por fingir ataques con jeringuillas en plena calle Sergio Díaz Arcediano El joven, de 27 años, alcanzó viralidad en TikTok con una serie de vídeos titulados «El pinchador loco», donde se le veía disfrazado, acercándose a desconocidos para fingir que los inyectaba

El parto se realizó en casa, dentro de una piscina inflable puesta en el salón de la casa. En la grabación podemos observar como la cámara captó momentos de dolor, esfuerzo y emoción, así como instantes de humor en los que la streamer interactuó con sus seguidores. «He esperado por ella toda la vida. ¡Sal de una vez, por favor!», bromeó entre contracciones.

Entre los espectadores que siguieron el evento se encontraba incluso el CEO de Twitch, Dan Clancy, quien intervino brevemente en el chat para felicitar a la streamer y desearle suerte en esta nueva etapa.

La emisión terminó con la llegada de la bebé, en medio de aplausos y lágrimas del equipo que la acompañaba. Tras el nacimiento, Fandy sostuvo por primera vez a su hija ante miles de espectadores, mientras su esposo agradecía el apoyo recibido y daba por finalizado el directo.

Un pequeño debate en redes sociales

Algunos usuarios durante el propio directo elogiaron la valentía de la creadora por mostrar un momento tan íntimo con naturalidad, mientras que otros cuestionaron los límites de la exposición en las plataformas digitales. «No estamos viendo historia. Estamos viendo la vida misma, en Twitch», comentó uno de los espectadores.

Fandy había anunciado su embarazo el pasado abril en Instagram, donde compartió su entusiasmo por la llegada de su primera hija, pero finalmente, se acabó adelantando antes de lo previsto