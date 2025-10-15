Suscribete a
Una streamer transmite su parto en directo y reúne a más de 50.000 espectadores en Twitch

La creadora de contenido estadounidense Fandy compartió durante más de ocho horas el nacimiento de su hija en redes sociales

La influencer y creadora de contenido estadounidense Fandy
La influencer y creadora de contenido estadounidense Fandy redes sociales @fandybtw

Sergio Díaz Arcediano

La plataforma de streaming Twitch fue escenario de un hecho inusual. La influencer y creadora de contenido estadounidense Fandy, cuyo nombre real es Cady, decidió transmitir en directo el nacimiento de su primera hija, en una emisión que superó los 50.000 espectadores y ... que se prolongó por más de ocho horas.

