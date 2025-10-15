Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida del profesor de Filosofía desaparecido desde mayo en Francia

Los restos del docente, Christophe Barbereau, investigado por presuntos delitos de agresión sexual y violación de una menor, fueron localizados por un cazador en la región francesa del Loira en el macizo de Pilat

Una streamer transmite su parto en directo y reúne a más de 50.000 espectadores en Twitch

Encuentran el cuerpo del profesor de filosofía Christophe Barbereau, desaparecido desde mayo en Francia

Sergio Díaz Arcediano

Las autoridades francesas confirmaron este lunes que los restos humanos encontrados el pasado domingo 12 de octubre en el macizo de Pilat (Loira) en Francia corresponden a Christophe Barbereau, un profesor de Filosofía desaparecido desde el 11 de mayo, según informó la Fiscalía de ... Saint-Étienne y ha publicado el Diario Le Figaro.

