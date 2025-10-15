Encuentran el cuerpo sin vida del profesor de Filosofía desaparecido desde mayo en Francia

Las autoridades francesas confirmaron este lunes que los restos humanos encontrados el pasado domingo 12 de octubre en el macizo de Pilat (Loira) en Francia corresponden a Christophe Barbereau, un profesor de Filosofía desaparecido desde el 11 de mayo, según informó la Fiscalía de ... Saint-Étienne y ha publicado el Diario Le Figaro.

El cuerpo fue localizado en una zona boscosa próxima a Pélussin (Francia) por un cazador, que alertó a la Policía, de acuerdo con la información publicada por Le Dauphiné Libéré. Los agentes desplazados al lugar encontraron, junto a los restos, un casco de moto y documentos de identidad pertenecientes al docente.

Según ha confrimado la fiscal francesa, Anne Gaches, las pruebas forenses y la autopsia confirmaron la identidad de Barbereau. Las primeras hipótesis de la Policía francesa apuntan a que el hombre se habría quitado la vida, posiblemente por ahorcamiento debido a las acusaciones por violación.

Una huida por supuestos abusos

Barbereau, que tenía unos cuarenta años, había desaparecido de su domicilio en Reventin-Vaugris (Isère) después de conocer que estaba siendo investigado por dos denuncias por agresión sexual y violación de menores, presentadas en las ciudades de Blois y Chartres.

Antes de ausentarse, el profesor dejó una carta de despedida a sus familiares y un mensaje a sus alumnos en el que les animaba a continuar con sus estudios. Tras montar en su moto, se dirigió hacia el macizo de Pilat, una zona montañosa que frecuentaba con frecuencia.

Su desaparición desencadenó una amplia operación de búsqueda impulsada por su familia, en la que participaron más de 200 voluntarios, especialmente en los alrededores del Crêt de l'Oeillon, uno de los puntos más altos del macizo.

Una víctima afirmó haber sido violada desde los 14 años

Las denuncias contra Barbereau señalaban supuestos abusos cometidos en un club de judo donde trabajó como monitor. Una de las víctimas afirmó haber sido violada desde los 14 años y durante varios años consecutivos, según las informaciones difundidas por la prensa francesa.

Las investigaciones judiciales continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas de su muerte.