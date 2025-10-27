Suscribete a
Hamás critica los «cambios unilaterales» de la Autoridad Palestina tras la sucesión abierta por Mahmud Abbas

«Continuaremos nuestros esfuerzos para construir este consenso y una verdadera unidad palestina que nos permita hacer frente a desafíos sin precedentes en la historia de la causa palestina», ha reiterado Hamás

Mahmud Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia»

Mahmud Abbas, presidente de Palestina, en una imagen de archivo.
Mahmud Abbas, presidente de Palestina, en una imagen de archivo. REUTERS/Brendan McDermid

EP

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este lunes los «cambios unilaterales del sistema político» por parte de la Autoridad Palestina sin «un consenso nacional», informa Europa Press. Lo ha hecho después de que el presidente palestino, Mahmud Abbas, declarara este domingo un proceso formal de sucesión ... «en caso de vacancia» que pondría a su vicepresidente, Husein al Sheij, como mandatario en funciones hasta la celebración de elecciones.

