Mahmud Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia»

El veterano presidente palestino, Mahmud Abbas, ha declarado este domingo un proceso formal de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia».

Así, su adjunto y vicepresidente, Husein al Sheij, quedará como sucesor en funciones de forma temporal mientras comienza ... un proceso electoral a la renovación en la cúpula de la Autoridad Palestina en un momento crítico.

Abbas, a sus 89 años, consolida finalmente el proceso de sucesión en caso de fallecimiento, un escenario que dejaría temporalmente en manos de Al Sheij el mando del Gobierno palestino en Cisjordania y las negociaciones con Hamás para intentar concretar una autoridad conjunta en Gaza, frente al rechazo de primeras de Israel y Estados Unidos. No obstante, la declaración señala que «si no es posible celebrar elecciones durante ese período por fuerza mayor, el mandato se prorrogará por decisión del Consejo Central Palestino por otro período, y por una sola vez». Abbas se ha referido a esta «etapa crítica en la historia palestina» para «proteger el sistema político y la patria, preservar la integridad de sus tierras y garantizar su seguridad, así como sus instituciones», según la declaración, publicada por la agencia oficial de noticias palestina, WAFA.

