Mahmud Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia»

En caso de fallecimiento, dejaría temporalmente en manos de Al Sheij el mando del Gobierno palestino en Cisjordania y las negociaciones con Hamás para intentar concretar una autoridad conjunta en Gaza

La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de que debe garantizar las «necesidades básicas» de la población de Gaza

Mahmud Abbas en una imagen de archivo.
Mahmud Abbas en una imagen de archivo. ABBAS MOMANI / AFP

EP

El veterano presidente palestino, Mahmud Abbas, ha declarado este domingo un proceso formal de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia».

Así, su adjunto y vicepresidente, Husein al Sheij, quedará como sucesor en funciones de forma temporal mientras comienza ... un proceso electoral a la renovación en la cúpula de la Autoridad Palestina en un momento crítico.

