Suscribete a
ABC Premium

La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de que debe garantizar las «necesidades básicas» de la población de Gaza

La corte avisa al Gobierno de Netanyahu que no debe utilizar el hambre como «arma de guerra»

El Parlamento de Israel da el primer visto bueno a la anexión de Cisjordania sin el apoyo del partido de Netanyahu

Camiones esperan para cruzar desde Egipto hasta Gaza a través de Rafah
Camiones esperan para cruzar desde Egipto hasta Gaza a través de Rafah AFP

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha declarado este miércoles que Israel está obligado a facilitar el paso de la ayuda humanitaria a Gaza y ha subrayado que debía proporcionar a los palestinos las «necesidades básicas» esenciales para la supervivencia. Asimismo, ha advertido al ... Gobierno de Benjamín Netanyahu de que no puede usar el hambre como «arma de guerra».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app