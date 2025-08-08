Hamás acusa a Israel de «sacrificar» a los rehenes con sus planes de ocupación sobre Gaza

Manifestantes y familiares de los rehenes secuestrados protestan para exigir la liberación inmediata de los rehenes y el fin de la guerra

Hamás ha condenado este viernes el plan del Gobierno israelí de tomar el control de la Ciudad de Gaza como un «nuevo crimen de guerra» y ha advertido de que la operación le costaría «muy caro».

«La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar la ciudad de Gaza y evacuar a sus residentes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación pretende cometer contra la ciudad», afirmó el grupo en un comunicado. «Advertimos a la ocupación criminal que esta aventura criminal le costará muy caro y no será un camino fácil».

Hamás ha acusado a Israel de no preocuparse por el destino de los cautivos retenidos en Gaza: «Se dan cuenta de que ampliar la agresión significa sacrificarlos».

La milicia ha indicado en un comunicado recogido por 'Filastin', diario afín a Hamás, que los intentos del Gobierno israelí de sustituir el término «ocupación» por «control» del enclave palestino no son más que «intentos flagrantes de eludir sus responsabilidades legales por las consecuencias de sus brutales crímenes contra la población civil».

De la misma forma, ha reiterado que la aprobación del plan «explica claramente el motivo de la repentina retirada de la ocupación de la última ronda de negociaciones». «Durante las comunicaciones con los mediadores, el movimiento ofreció flexibilidad para garantizar el éxito del alto el fuego», ha argüido.

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como «la desmilitarización» y el control de su seguridad, así como «el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos».