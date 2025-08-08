Albares condena la decisión de ocupar la ciudad de Gaza: «Solo provoca más destrucción y sufrimiento»

Suscribete a
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atienden a los medios antes del inicio de la primera reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atienden a los medios antes del inicio de la primera reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana MANU GOMEZ

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la decisión del Gobierno de Israel de ocupar la ciudad de Gaza pues cree que esto solo va a provocar «más destrucción y sufrimiento», por ello, ha incidido en que la solución a este conflicto pasa por el reconocimiento de los dos Estados.

A través de su cuenta de X, el ministro se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de emprender una ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como «la desmilitarización» del mismo y «el control israelí de la seguridad».

«Condenamos con firmeza la decisión del gobierno israelí de escalar en la ocupación militar de Gaza. Solo provocaría más destrucción y sufrimiento. Urge un alto el fuego permanente, la entrada masiva e inmediata de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes», ha sido el mensaje, recogido por Europa Press.

Posteriormente, en otra publicación el responsable de política exterior ha advertido que la «paz definitiva en la región» solo se alcanzará, según ha dicho, «poniendo en pie la solución de dos Estados, que incluya un Estado de Palestina realista y viable».

