Un grupo narcotraficante y un exlíder del Clan del Golfo, claves en el asesinato de dos artistas colombianos en México

El pasado martes 16 de septiembre, Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) fueron reportados como desaparecidos ante las autoridades de Ciudad de México. El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, aseguró en una entrevista a Noticias Caracol que el día de su desaparición, antes de salir al gimnasio en el Barrio de Polanco, los jóvenes le comentaron que tenían planes de asistir a un almuerzo con conocidos de Regio Clown.

Los cuerpos fueron hallados un día después del reporte, pero no confirmaron su identidad hasta este lunes. En la escena también había un trozo de cartón con un mensaje que decía: «Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo». Según la Fiscalía del estado de México, el mensaje está firmado por el grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana, una organización que, de acuerdo con los informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, se dedica al narcotráfico, secuestros y lavado de dinero.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de la red social X donde afirmó: «Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas' a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante«.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, su homóloga mexicana refirió en rueda de prensa que la ciudad de México inició el proceso de búsqueda inmediatamente y que mantenía contactos con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería: «Es un lamentable episodio y tiene que hacerse la investigación a fondo».

Un dato clave en el caso es el posible vínculo entre Bayron Sánchez y Camilo Torres Martínez, alias 'Fritanga', exlíder del Clan del Golfo, una temida banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión que, según la Policía Nacional de Colombia, es una de las «organizaciones más peligrosas del crimen trasnacional». En una entrevista con 'Lo sé Todo', programa de entretenimiento del Canal 1 colombiano, el cantante se refirió a Torres como: «Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací».

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo a través de su cuenta de X que en la investigación participan autoridades federales y locales. «Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho».