Asesinatos, corrupción y narcotráfico en la Armada de México

El estallido de un escándalo de robo y venta de combustible ilegal en el seno de una de las instituciones más respetadas en el país pone contra las cuerdas al Gobierno de Sheinbaum

Caro Quintero, el narco mexicano que asesinó a un agente de la DEA, no será condenado a pena de muerte en EE.UU.

Un efectivo de la Marina de México, una institución muy respetada en el país efe
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Durante décadas, la Marina mexicana fue considera dentro y fuera del país como una fuerza de élite, con altos niveles de preparación y fama de ser incorruptible. El año pasado, una encuesta de la firma Research Land señaló que el 71% de los consultados consideraba ... a la fuerza naval como la institución más confiable de México.

