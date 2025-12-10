Suscribete a
El Gobierno de Meloni celebra como «una gran victoria» que la UE adopte su modelo de expulsión de inmigrantes

Para el ministro de Interior, es «un paso histórico que confirma la línea italiana» tras las críticas que recibieron los centros creados en Albania

La UE acuerda implantar 'el modelo Meloni' de expulsión de inmigrantes

El primer grupo de inmigrantes que desembarcaron en los centros de retorno italianos en Albania
Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

«¡Los centros en Albania fun-cio-na-rán! Aunque tenga que trabajar cada noche hasta el final de mi Gobierno», había gritado contra viento y marea la primera ministra, Giorgia Meloni, hace ahora justo un año, en la fiesta anual de su partido ... Hermanos de Italia, celebrada en Roma. Durante dos años, Meloni ha sufrido durísimas críticas de los líderes de la oposición, que la acusaban de malgastar alrededor de mil millones de euros en los dos centros construidos por Italia en Shengjin y Gjader (Albania) para retener a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y repatriarlos posteriormente a sus países de origen.

