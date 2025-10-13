Suscribete a
ABC Premium
Directo
Expulsan a un político de la oposición israelí tras interrumpir a gritos el discurso de Trump en el parlamento

El Gobierno húngaro lanza una campaña nacional contra el apoyo de la UE a Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, impulsa la recogida de firmas contra los «planes bélicos de Bruselas», mientras insta a sus ciudadanos a posicionarse en contra de los líderes europeos

La UE abre una investigación por el espionaje de Orbán a sus funcionarios

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

El primer ministro húngaro se posiciona como líder en el bloque de países prorrusos
El primer ministro húngaro se posiciona como líder en el bloque de países prorrusos Reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha lanzado una campaña nacional de recogida de firmas contra lo que él denomina los «planes bélicos de Bruselas», en referencia al apoyo financiero y militar de la Unión Europea a Ucrania. Esta iniciativa, impulsada desde el ... partido gobernante Fidesz, busca movilizar a la ciudadanía húngara en contra de la estrategia comunitaria, que Orbán considera una deriva peligrosa y contraria a los intereses de Hungría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app