Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

La UE abre una investigación por el espionaje de Orbán a sus funcionarios

El actual comisario húngaro era entonces el superior en Bruselas de los supuestos espías

La trama buscaba información sobre asuntos personales del entorno de Von der Leyen

Von der Leyen defiende el 'muro antidrones' contra la guerra híbrida rusa: «No vale reaccionar, hay que disuadir»

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con António Costa durante una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con António Costa durante una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague efe

Enrique Serbeto y Rosalía Sánchez

Corresponsal en Bruselas

Se trata de un asunto tan escabroso que no hay precedentes en la política europea. La Comisión ha tenido que anunciar que abre una investigación formal para determinar si son ciertos los informes publicados por distintos medios de prensa que revelaban que el Gobierno del ... primer ministro húngaro, Viktor Orbán, desplegó agentes de inteligencia en Bruselas para recabar información sobre las instituciones de la UE e intentó incluso reclutar como espía a un funcionario comunitario.

