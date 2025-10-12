Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

«Detrás de la amenaza de Trump de expulsar a España de la OTAN está también su deseo de vendernos más armas»

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, ex exembajador de España en la ONU, cree que no llegará la sangre al río y que España está cumpliendo como socio de la Alianza Atlántica «poniendo además tropas en sus misiones internacionales»

El espíritu de la Transición: «Entramos en el Consejo de Europa bajo palabra de honor de todos los diputados españoles de aquella época»

«El rechazo a las bases de EE.UU. estaba muy extendido cuando el referéndum de la OTAN pero parece haberse dado la vuelta»

«Mi colegio era un oasis en el desierto de Sevilla y de mi promoción salieron Manuel del Valle, José María Luzón y José Luis Manzanares»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo durante la entrevista
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo durante la entrevista víctor rodríguez
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El diplomático sevillano Juan Antonio Yáñez-Barnuevo tiene 83 años y ha recibido un homenaje en el colegio internacional de Sevilla San Francisco de Paula, donde se ha puesto su nombre a un departamento de Humanidades. Nacido en Coria, fue embajador representante permanente de España ... ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2010 y secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos entre 2010 y 2011 y presidió el grupo de trabajo interministerial encargado de definir la posición española relativa a la justicia penal internacional. En su opinión, España ha cumplido como socio de la OTAN y no ve motivos para las quejas de Trump y su sugerencia de expulsión. «Puede haber también un deseo de que les compremos más armas a Estados Unidos», dice.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app