«Detrás de la amenaza de Trump de expulsar a España de la OTAN está también su deseo de vendernos más armas»

El diplomático sevillano Juan Antonio Yáñez-Barnuevo tiene 83 años y ha recibido un homenaje en el colegio internacional de Sevilla San Francisco de Paula, donde se ha puesto su nombre a un departamento de Humanidades. Nacido en Coria, fue embajador representante permanente de España ... ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2010 y secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos entre 2010 y 2011 y presidió el grupo de trabajo interministerial encargado de definir la posición española relativa a la justicia penal internacional. En su opinión, España ha cumplido como socio de la OTAN y no ve motivos para las quejas de Trump y su sugerencia de expulsión. «Puede haber también un deseo de que les compremos más armas a Estados Unidos», dice.

-El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a España de incumplir sus compromisos de gasto militar y sugiere que se le expulse si no rectifica. ¿Cuál es su opinión?

-Primero yo querría escuchar exactamente que lo que ha dicho el presidente, que dice muchas cosas y a veces las sigue y a veces se olvida y pasa a otra, porque está continuamente pronunciándose sobre esto, aquello y más allá. Hasta donde yo recuerdo, me parece que en el Tratado de Washington no está prevista la expulsión de ningún miembro. Ahora es verdad que en última instancia, los demás socios les pueden hacer la vida imposible.

-¿Cree que esto le podría pasar a España?

-No creo que llegue la sangre al río ni que eso llegue ahí.

-¿Y cómo se podría evitar o anticiparse a ese hipotético escenario?

-Esto es una forma de presionar al Gobierno de España y al Parlamento. Para empezar, España cumple ahora mismo con lo con lo que está establecido. Lo del 5 por ciento del PIB es una perspectiva de 10 años, que es lo que se acordó en la última cumbre de La Haya. Ese objetivo lo marcó el presidente Trump y fue más o menos aceptado por el conjunto o la gran mayoría de los de los miembros de la OTAN, que fue una manera de garantizar el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa. Y España ha incrementado los presupuestos de defensa y de seguridad y está muy comprometida en la defensa de los países bálticos. Las decisiones tomadas en los últimos meses por el Gobierno español es de llegar para fin de este año al 2 por ciento, de modo que estamos en orden. España está haciendo más que muchos otros países de la alianza atlántica, proporcionalmente a la capacidad de cada uno. Y luego tenemos 10 años por delante para convencer a la opinión pública de este aumento.

-¿Cree que España necesita llegar a ese 5% del PIB para garantizar su seguridad y la de sus socios?

-Yo creo que esa cifra es discutible. Lo que no es discutible es que esa cifra se la sacó de la cabeza el presidente Trump y que ni siquiera la cumple en este momento ni los propios Estados Unidos. Hay una amenaza real que es la amenaza de Rusia, que se ha demostrado en Ucrania, y ahora también con todos los incidentes con drones en el Báltico y con Polonia. Pero que sea necesario el 4 o el 5 por ciento es algo que se puede discutir. De hecho, todos los planes aprobados hasta ahora se cumplen con el 2 por ciento. También es cierto que la Unión Europea no está preparada para una lucha antidrones ni para hacer frente a un enjambre de drones sobre un país determinado o sobre unos aeropuertos en una zona concreta. Desarrollar todo un plan de detección de prevención y de ducha contra los drones costará dinero, pero habrá que poner obre la mesa qué nos hace falta para completar nuestra defensa. Tampoco estamos preparados para afrontar ciberataques, que hoy día puede ser casi tan importante como los misiles. Harán falta sistemas electrónicos avanzados y eso también cuesta dinero y habrá que hacerlos.

-El incremento del 3,5 por ciento al 5 por ciento de inversión que Trump introdujo en cuestión de pocas semanas hace pensar que puede haber detrás un deseo de negocio de la industria armamentística estadounidense a costa de los demás socios de la OTAN. ¿Cuál es su opinión?

-Sin duda, hay una parte de eso, puesto que ciertos sistemas defensivos solo los Estados Unidos están en condiciones de proporcionarlo. Deberemos trabajar mucho para que en un futuro los pueda proporcionar la industria europea. Hay ciertos sectores en que está todavía más atrasada, pero bueno, hay industria en Alemania, en Francia, en Italia, y en Reino Unido, aunque no esté ya en la Unión Europea. Habrá que potenciar las producciones nacionales europeas, sin duda alguna, y también estar dispuesto en ciertas áreas a adquirir material norteamericano que pueda cubrir huecos y que la industria europea no esté ahora en condiciones de cubrir.