Responsable en funciones de la Oficina de Taipéi en Madrid

Francisco Chang: «Una guerra en Taiwán es evitable si las democracias trabajan unidas»

El representante diplomático de Taiwán en España reclama su inclusión en órganos como la ONU

Francisco Chang, responsable en funciones de la Oficina de Taipéi en Madrid
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

España, como 181 de los 193 países miembros de Naciones Unidos, no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Por eso en Madrid no hay embajada de este territorio. Dicha labor recae en la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España. Al frente se encuentra ... Francisco Chang (Kaohsiung, 1967), quien ejerce como representante en funciones. Su impecable castellano, con ligeros dejes sudamericanos, le permite incluso recurrir a la castiza sabiduría del refranero para valorar el conflicto cuya resolución marcará el devenir del siglo XXI.

