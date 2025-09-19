Suscribete a
China juzga de nuevo a la bloguera que informó sobre el comienzo de la pandemia

El régimen inicia un segundo proceso contra Zhang Zhan, quien ya pasó cuatro años en la cárcel por su actividad periodística

Zhang Zhan, la bloguera china condenada por informar del Covid
Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

En China, contradecir el relato oficial tiene precio. Y no es barato. Lo sabe la bloguera Zhang Zhan, que hoy ha sido juzgada de nuevo por su actividad, acusada de «buscar pelea y crear problemas», un delito de definición ambigua que el ... régimen acostumbra a emplear contra la disidencia.

