China trata de censurar la conversación de Xi y Putin sobre «inmortalidad»

La agencia Reuters se ve obligada a retirar el vídeo después de que la televisión estatal CCTV suspendiera los derechos de emisión

Kim Jong-un lleva a su hija a China y reafirma su condición de heredera de Corea del Norte

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, el día del desfile militar en Pekín
Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, el día del desfile militar en Pekín EP
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

La agencia Reuters se ha visto obligada a retirar el vídeo de la ya famosa conversación en la que el líder chino Xi Jinping y su homólogo ruso, Vladímir Putin, hablaban sobre la posibilidad de «alcanzar la inmortalidad», después de que la ... televisión estatal china CCTV haya suspendido los derechos de emisión.

