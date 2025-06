Francia construirá una prisión de alta seguridad en la Amazonia, mientras baraja alquilar celdas en otros países

El tema carcelario está generando un amplio debate en Francia. Entre otras cosas porque el ministro de Justicia del país, Gérald Darmanin, durante una visita a la Guayana Francesa habló del plan de 400 millones de euros para construir una prisión de alta seguridad en la Amazonia. Esta medida forma parte de una iniciativa para luchar contra los delitos graves relacionados con el terrorismo e islamistas radicales. Y también pretende «dejar fuera de combate» a los narcotraficantes más peligrosos.

Darmanin ya explicaba sus prioridades al periódico 'Le Monde' en enero cuando dijo: «Lo insoportable es que las cárceles ya no son obstáculos para que la mayoría de los narcotraficantes sigan con su tráfico, o para asesinar o amenazar a magistrados, funcionarios de prisiones, periodistas o abogados».

Ubicación de la Guayana Francesa cc

Además, la presencia en Guayana Francesa, así como en otros territorios franceses, como Guadalupe y Martinica, de 49 bandas de narcotraficantes consideradas extremadamente peligrosas han sido una razón de peso, según declaró el ministro, para que diera luz verde a este plan. Y esta decisión también pretende poner solución a los graves problemas de superpoblación carcelaria que tiene el país galo.

¿Cómo será la prisión en la Amazonia?

La Guayana Francesa es un territorio francés en América del Sur colindante a Brasil y Surinam. La prisión estará en pleno Amazonas y a 7.000 kilómetros de París. El ministro ha explicado que la prisión contará con capacidad para 500 reclusos, incluidos 60 narcotraficantes de alto nivel y 15 terroristas. En declaraciones a 'Le Journal du Dimanche' señala que albergará a los internos más peligrosos, sometidos a un régimen carcelario «extremadamente estricto».

Cabe destacar que se ubicará a siete kilómetros del centro de Saint-Laurent du Maroni. Tal como señala la BBC, este lugar fue un puerto de entrada a la famosa colonia penal que tuvo Francia en 1950, la Isla del Diablo. Ese fue el escenario escogido por la novela 'Papillon'. Su autor, Henri Charrière, narra las penurias que pasó encarcelado por un crimen que no cometió hasta que consiguió huir. Una historia que fue llevada al cine en una película protagonizada por Dustin Hoffman y Steve McQueen.

«No es una buena idea»

El anuncio de este plan se ha encontrado con el rechazo rotundo de políticos y ciudadanos del territorio. Les recuerda a las antiguas colonias penales, llamadas 'bagne' donde iban a parar los 'indeseables' que Francia no quería y que en la Guayana funcionaron de 1852 a 1953. Analistas externos, como Marion Vannier, experta en criminología de la Universidad de Mánchester, considera que este nuevo plan no es una buena idea, mientras que juristas consideran que ubicar a los presos en un lugar remoto podría contravenir los derechos humanos e imposibilitar la reinserción.

Ante la oposición creciente, Gérald Darmanin escribió una carta explicando que este plan «responde a una necesidad local urgente». Con esto se refiere a que la Guayana Francesa se ha convertido en un centro para la droga. El gobierno calcula que aproximadamente el 30% de la cocaína que se consume en Francia viene de este lugar. Otra idea clave es alejar al narcotraficante de la metrópoli francesa donde tiene a sus contactos.

El diputado francoguayanés Davy Rimane, del partido de izquierda La France Insoumise, comentó a la BBC que «trasladar a delincuentes de gran nivel... que Francia no quiere, nos lleva a un pasado terrible, doloroso y lleno de sufrimiento. Nosotros no somos la basura de Francia». Y matizó que el ministro no había consultado esta medida previamente con los políticos de la Guayana Francesa. Sin embargo, si el proyecto sigue en marcha, estaría listo para 2028.

Un problema de fondo en las cárceles francesas

Detrás de esta medida también hay un importante problema en Francia con la saturación carcelaria. Una cuestión que ha llevado al presidente francés Emmanuel Macron a decir en una entrevista en la cadena nacional 'TF1' que se plantea alquilar celdas de detención en el extranjero. De hecho, 'la Sexta' informaba, el 15 de mayo, que entre los países que se estaban barajando con discreción estaba España.

Y lo cierto es que Francia no es pionera en esta iniciativa. Entre 2010 y 2016, Bélgica alquiló 680 plazas penitenciarias en la ciudad holandesa de Tilburg. Asimismo, entre 2015 y 2018, Noruega alquiló 242 plazas en la prisión holandesa de Norgerhaven. Y Dinamarca firmó un acuerdo de 210 millones de euros para alquilar 300 celdas a Kosovo durante diez años.

Volviendo a Francia, la idea ha generado críticas, pero lo cierto es que los datos del Consejo de Europa sitúan a la República francesa en el tercer puesto de los países europeos con peor tasa de hacinamiento, solo por detrás de Chipre y Rumanía. Y actualmente, al país galo no le salen las cuentas, porque tiene, según 'Euronews', 82.900 reclusos y 62.000 celdas. De ahí que pese a la oposición se plantee buscar nuevas opciones en sus territorios de ultramar o más cerca aplicando lo que llaman la 'diplomacia criminal'.