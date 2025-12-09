Suscribete a
ABC Premium

Francia aprueba el proyecto de ley del presupuesto de la Seguridad Social

Se supera así un importante obstáculo para el primer ministro Sébastien Lecornu, quien busca finalizar su plan de gastos para 2026 antes de fin de año

Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres en mitad de las tensiones con EE.UU. por su plan de paz

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. REUTERS/Sarah Meyssonnier

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Cámara Baja del Parlamento francés ha aprobado este martes por un estrecho margen el Presupuesto de la Seguridad Social, superando así un importante obstáculo para el primer ministro Sébastien Lecornu, quien busca finalizar su plan de gastos para 2026 antes de fin ... de año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app