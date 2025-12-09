Francia aprueba el proyecto de ley del presupuesto de la Seguridad Social

La Cámara Baja del Parlamento francés ha aprobado este martes por un estrecho margen el Presupuesto de la Seguridad Social, superando así un importante obstáculo para el primer ministro Sébastien Lecornu, quien busca finalizar su plan de gastos para 2026 antes de fin ... de año.

La Asamblea Nacional ha respaldado la medida, que incluye la suspensión de una impopular reforma de las pensiones, por 247 votos a favor y 234 en contra. Ahora volverá al Senado antes de volver a la Cámara Baja.

El resultado de la votación ha sido celebrado por Lecornu, quien ha agradecido a lo que ha denominado una «mayoría responsable».

Francia, la segunda economía más grande de la Eurozona, se encuentra bajo presión para reducir su déficit presupuestario, pero sus esfuerzos se han visto obstaculizados por un Parlamento fragmentado, resultado de las elecciones anticipadas convocadas el año pasado por el presidente Emmanuel Macron.

La versión del proyecto de ley aprobada por los legisladores incluye la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 para elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esto era necesario para asegurar el apoyo de los socialistas, un grupo clave en el Parlamento.

El Senado votará sobre la otra parte –el presupuesto estatal– el 15 de diciembre.