Suscribete a
ABC Premium

Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres en mitad de las tensiones con EE.UU. por su plan de paz

El encuentro pretende aclarar el margen real de negociación del plan estadounidense y evaluar qué papel puede desempeñar Europa en el proceso

Rusia ataca Ucrania con casi 150 drones mientras los cortes de luz superan las 12 horas en la capital

Por orden: Merz, Starmer, Zelenski y Macron en la reunión en Londres
Por orden: Merz, Starmer, Zelenski y Macron en la reunión en Londres EFE
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Volodímir Zelenski llegó este lunes a Londres para participar en un encuentro en Downing Street junto al primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento en el que la propuesta ... de paz presentada por la administración estadounidense se ha convertido en el principal foco de discrepancias entre Washington, Kiev y varias capitales europeas. El viaje de Zelenski fue confirmado por su oficina poco antes de su llegada y forma parte de una serie de contactos urgentes iniciados tras la difusión del borrador del plan estadounidense, cuyo contenido preliminar ha sido discutido en los últimos días por los gobiernos implicados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app