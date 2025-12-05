Suscribete a
ABC Premium
Mundial 2026
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

El derechista Bardella, acusado de contratar un 'entrenador político' con fondos europeos

Pascal Humeau, fichado para mejora la imagen del líder de Agrupación Nacional, reconoce que su trabajo «no tenía nada que ver» con el Parlamento Europeo

Bardella confirma el auge de la derecha radical en Francia y se dispara en los sondeos como favorito a presidente

Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional
Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional Afp
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía nacional financiera (FNF, Parquet national financier) ha abierto una investigación judicial contra Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, sospechoso de malversación de fondos públicos europeos.

La FNF investiga las acusaciones presentadas por ... la Association Anti-Corruption (AAC), una organización que se hizo célebre hace años denunciando la corrupción del expresidente Jacques Chirac, durante sus años de alcalde de París. Aquella histórica denuncia precipitó el hundimiento moral y la condena judicial del difunto presidente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app