El derechista Bardella, acusado de contratar un 'entrenador político' con fondos europeos

La Fiscalía nacional financiera (FNF, Parquet national financier) ha abierto una investigación judicial contra Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, sospechoso de malversación de fondos públicos europeos.

La FNF investiga las acusaciones presentadas por ... la Association Anti-Corruption (AAC), una organización que se hizo célebre hace años denunciando la corrupción del expresidente Jacques Chirac, durante sus años de alcalde de París. Aquella histórica denuncia precipitó el hundimiento moral y la condena judicial del difunto presidente.

Años más tarde, las acusaciones de AAC y la investigación abierta por la FNF, amenazan con provocar otra crisis política grave.

A primeros de año, el Tribunal de París condenó a Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional, a cuatro años de prisión (dos de ellos en firme) y cinco de inhabilitación, con ejecución inmediata, más una multa de 100.000 euros por malversación de fondos públicos europeos en banda organizada. El mismo Tribunal condenó a Jean-Marie Le Pen y otros ocho miembros de su partido a diversas penas.

Marine Le Pen presentó varios recursos, en curso de instrucción penal. Pero ella misma ha reconocido que Bardella es su sucesor y posible candidato de su partido a la próxima elección presidencial, dentro de unos meses o dentro de poco más de un año.

Bardella y Marine Le Pen son los personajes políticos más populares de Francia, con mucho. Las acusaciones de AAC y la instrucción de la FNF pueden convertirse en un «factor político» grave e imprevisible.

A juicio del FNF, Bardella contrató, a partir del 2019, un 'entrenador político' consagrado a preparar su carrera política nacional, en la perspectiva de las elecciones generales y presidenciales.

La Fiscalía investiga, entre otros posibles delitos, ñla competencia política ilegal de un dirigente nacional

Ese 'entrenador político', Pascal Humeau, ha reconocido que se trabajo «no tenía nada que ver» con el Parlamento Europeo (PE), cuyos fondos fueron utilizados para pagar su trabajo político y mediático, en Francia.

La FNF investiga varios posibles delitos, nacionales y europeos: malversación del dinero del Parlamento Europeo (PE), con objetivos «totalmente ajenos» al trabajo de un eurodiputado; «competencia política ilegal» de un dirigente político nacional, intentando «mejorar» su carrera política con dinero público europeo; «competencia crapulosa» de un partido político, la AN de Marine Le Pen, con el resto de los partidos políticos franceses, cuya financiación es «estrictamente nacional».

Bardella desmiente las acusaciones

Jordan Bardella, por su parte, desmiente «por completo» todas las acusaciones y sospechas, sin prejuzgar la presentación, por su parte, de querellas por los presuntos delitos de difamación.

Bardella es, hoy, el personaje político más popular de Francia, presentado en todos los estudios de opinion como la personalidad «con mayor futuro político». Las acusaciones en curso de instrucción penal abren un paréntesis imprevisible.

Las mismas acusaciones y condena de Jean-Marie Le Pen precipitaron su hundimiento final. Las acusaciones y condena de Marine Le Pen, a la espera de nuevos juicios, son una amenaza grave para la fundadora de AN, el partido heredero de su padre. Las mismas acusaciones, en curso de instrucción, contra Jordan Bardella, son una amenaza potencial difícil de calibrar, inflamable, en el mejor de los casos.